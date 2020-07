18enne manifestante trans obbligata dalla polizia a salire su un anonimo furgone – il video choc

nypd is out here KIDNAPPING protesters off of the street pic.twitter.com/LCCBj0Ipp8 — Natalie (@Naddleez) July 28, 2020

È un video straziante e a dir poco vergognoso, quello che arriva da New York. Nelle immagini si vede Nicki Stone, 18enne senzatetto transgender che stava manifestando in strada contro le violenze della polizia, presa con la forza da agenti che senza alcun apparente motivo la caricano in un furgone anonimo, non contrassegnato.

La giovane Nicki stava manifestando insieme ad altre 2/300 persone. Quando la protesta è arrivata all’angolo tra Second Avenue e East 25th Street a Manhattan, la polizia si è avventata sull’adolescente, strappandola dal suo skateboard e trascinandola in un minivan, utilizzando spray al peproncino sugli altri manifestanti presenti.

Le autorità non si sono identificate e non hanno riferito per quale motivo Nicki sia stata ‘rapita’ e dove sia stata portata. Dopo che il video è diventato virale, il dipartimento di polizia di New York ha finalmente preso parola, rivelando che la giovane sarebbe “ricercata per danneggiamento delle telecamere della polizia nel corso di cinque episodi criminali separati avvenuti all’interno e intorno al City Hall Park, con lancio di pietre e bottiglie”. Ma non esistono filmati che confermino tutto ciò.

In tanti, sui social, hanno definito quanto avvenuto un episodio “incredibilmente inquietante”. Durissima anche l’ormai celebre Alexandra Ocasio-Cortez, che ha twittato “Non ci sono scuse nello strappare le donne dalla strada e per gettarle in furgoni non contrassegnati.”