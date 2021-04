Trevor Wilkinson, il 17enne cacciato da scuola perché aveva lo smalto ha vinto la sua battaglia

< 1 minuto di lettura

Cinque mesi dopo aver dichiarato guerra alla Clyde High School, Trevor Wilkinson, 17enne all’epoca sospeso solo per essersi presentato in classe con lo smalto sulle unghie, ha vinto la sua battaglia.

La storia di Trevor aveva fatto il giro del mondo, a fine 2020 con una petizione on line che chiedeva lo stop alla discriminazione scolastica che raccolse ben 400.000 firme. Il giovane Wilkinson, apparso anche a Good Morning America, divenne ulteriormente virale dopo uno splendido discorso al consiglio scolastico, dicendosi pronto a non tornare sui banchi di scuola fino a quando l’istituto non avrebbe cambiato il regolamento interno, che vietava lo smalto sulle unghie per i ragazzi.

Ebbene questo lunedì il consiglio scolastico della Clyde High School ha deciso di modificare il proprio manuale dello studente, abbattendo determinate linee guida segnate dalla differenza di genere. “È con grande onore che sono lieto di annunciare che il codice di abbigliamento della Clyde High School sarà da oggi ufficialmente neutrale rispetto al genere, per sempre”, ha rivelato Wilkinson a KTXS. “Non ho parole per la gioia che provo in questo giorno così speciale. Sono stato benedetto dal sostegno, dall’amore e dall’aiuto di tantissime persone”.

Perché certe battaglie è doveroso portarle avanti, fino a quando non saranno gli altri, visibilmente dalla parte sbagliata della storia, a capire di dover cambiare.