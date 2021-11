8 persone LGBTQ+ nere su 10 non si sentono rappresentate dai media LGBTQ+ inglesi

2 minuti di lettura

UK Black Pride ha pubblicato i risultati del rapporto We Will Be Heard, che ha coinvolto oltre 1.400 persone in tutto il Regno Unito. Principale organizzazione benefica LGBTQ+ per le persone nere, UK Black Pride ha evidenziato una discriminazione spesso taciuta, che riguarda proprio le persone LGBT+ black all’interno della stessa comunità LGBT.

Il rapporto esamina la comunità LGBTQI+ attraverso una lente intersezionale, specificando come diversi gruppi di individui si sentano su argomenti specifici, tra cui sicurezza, media, salute mentale e luogo di lavoro. Solo il 25% degli intervistati ritiene che i propri spazi LGBTQ+ locali siano accoglienti per le persone di colore. Inoltre, uno scioccante 82% ha affermato di non sentirsi rappresentato dai media LGBTQI+ del Regno Unito.

Quasi la metà degli intervistati ha rivelato di aver subito un certo livello di abusi, insulti o molestie nell’ultimo anno. I dati più alti riguardano gli intervistati pakistani (59 percento), le persone transgender (57%) e gli intervistati non binari (54 percento). Le persone trans (70 percento) e non binarie (62%) hanno dichiarato inoltre di sentirsi “a disagio” nell’usare i bagni pubblici.

La co-fondatrice del Black Pride del Regno Unito, Lady Phyll, ha così commentato il rapporto:

“Conosco in prima persona il razzismo e la discriminazione affrontati dalle persone LGBTQI+ di colorenel Regno Unito. Ognuno di noi merita rispetto, sicurezza e accettazione. Ognuno di noi merita di far contare le proprie esperienze, ognuno di noi merita di far sentire la propria voce. 16 anni fa UK Black Pride è stato fondato per creare uno spazio necessario per le nostre comunità, per fuggire e respirare, per celebrare chi siamo, da dove veniamo e le culture che rappresentiamo e amiamo. Per quanto vorremmo vivere in un mondo che ci celebra e ci ama, non è così, e ho il cuore spezzato nel leggere come vengono trattate le persone LGBTQI+ di colore. Il lavoro che ci aspetta a UK Black Pride riguarda la costruzione del nostro primo piano d’azione comunitario, attraverso il quale distribuiremo finanziamenti alle organizzazioni che lavorano al servizio delle persone LGBTQI+ di colore, affrontando alcuni dei risultati chiave all’interno di questo rapporto. La nostra speranza è che altre organizzazioni si uniscano a noi nell’impegno ad affrontare e correggere alcune delle disparità qui evidenziate.

UK Black Pride è la più grande organizzazione europea che abbraccia le persone LGBTQ+ di origini africane, asiatiche, caraibiche, latinoamericane e mediorientali.

"Every room you step into, you’re going to be noticed. Every word you utter, people are going to listen to you."@ukblackpride's @MsLadyPhyll shares a message to her younger self in our new podcast series, Growing up LGBT+ 👇https://t.co/TygIzPXLby

— Just Like Us (@JustLikeUsUK) November 11, 2021