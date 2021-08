Afghanistan, lanciato un fondo di emergenza per aiutare la comunità LGBTQ+

2 minuti di lettura

Le minoranze sessuali e di genere vivono da due settimane nell’incubo quotidiano a causa del ritorno dei talebani alla guida dell’Afghanistan, con le persone omosessuali a rischio lapidazione, uccise a sassate. Con la rigida interpretazione della legge della sharia, gli LGBT afghani vengono cacciati casa per casa. Un giudice ha già annunciato che condannerà a morte gli omosessuali.

Il governo italiano e quello del Regno Unito sono stati invitati a muoversi attivamente per aiutare i residenti LGBTQ+ del Paese, con Stonewall e Rainbow Migration che hanno richiesto un “incontro urgente” con Dominic Raab, Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth. L’associazione GiveOut ha ora avviato un fondo di emergenza per supportare Rainbow Railroad nell’aiutare la comunità LGBT afghana.

Rainbow Railroad è un’organizzazione canadese e statunitense che assiste i rifugiati LGBTQ+ in tutto il mondo e sta guidando la risposta alle emergenze in Afghanistan, cosa vitale visto e considerato che non esistono associazioni LGBTQ+ nel Paese. Ogni donazione potrebbe salvare vite.

“Utilizziamo tutti gli strumenti a nostra disposizione per aiutare a ricollocare un individuo che viene da noi per chiedere aiuto“, ha affermato Kimahli Powell, direttore esecutivo di Rainbow Railroad. Gli attuali obiettivi dell’associazione sono quelli di offrire aiuto e consulenza a coloro che sono a rischio, sviluppare ulteriormente le proprie reti per trovare modi per consentire agli afghani LGBTQ+ di fuggire e fare pressione sui governi occidentali affinché aiutino coloro che cercano rifugio.

Come ente di beneficenza registrato nel Regno Unito, GiveOut può richiedere Gift Aid su tutte le donazioni idonee: un extra di 25p per ogni £ 1 donato. Fino a questo momento sono state raccolte 26.000 sterline.