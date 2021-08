Afghanistan, 138 organizzazioni chiedono protezione per le persone LGBT dopo il ritorno dei talebani

4 minuti di lettura

Quasi 140 organizzazioni si sono riunite per chiedere la protezione di donne, bambini, LGBTQ e altre persone vulnerabili in Afghanistan, dopo il ritorno al potere dei talebani.

In una dichiarazione congiunta, la coalizione di tutte queste organizzazioni, comprese ILGA World e ILGA Asia, si è detta fortemente preoccupata “per i diritti umani e la sicurezza dei gruppi emarginati nel Paese”, a rischio dopo l’introduzione della legge della sharia.

Tutti i gruppi hanno chiesto che “i diritti di tutte le persone” siano rispettati in base alla costituzione del Paese e agli accordi sui diritti umani ratificati dall’Afghanistan; che i diritti umani delle donne e delle persone LGBTQ “non siano compromessi“. Hanno poi chiesto alla comunità internazionale di fornire assistenza umanitaria e agli altri Paesi di accettare i rifugiati, dando priorità alle persone LGBTQ, alle donne e ad altri gruppi vulnerabili. Il Canada, ad esempio, ha già annunciato che accoglierà 20.000 afghani vulnerabili, dando la priorità alle persone LGBTIQ e alle donne. Infine, le 139 organizzazioni hanno esortato le persone a donare e ad aiutare, fornendo aiuti concreti, in particolare alla comunità LGBTQ, non essendoci organizzazioni LGBT in tutto l’Afghanistan.

Temiamo che le persone LGBTIQ siano ulteriormente criminalizzate e perseguitate, poiché le autorità talebane hanno recentemente rilasciato dichiarazioni secondo cui le condanne a morte saranno ripristinate per gli uomini gay. Le persone LGBTIQ afghane vivono già da diversi anni nella paura della violenza e delle uccisioni, e temiamo che questa situazione si possa ulteriormente aggravare.

L’attività sessuale tra persone dello stesso sesso è illegale in tutto l’Afghanistan e punibile con la pena di morte. Il mese scorso, parlando al quotidiano tedesco Bild, il giudice talebano Gul Rahim dichiarava: “Per gli omosessuali ci possono essere solo due punizioni: o la lapidazione o morire schiacciati da un muro, alto 2,5-3 metri”.

La lettera aperta pubblicata dalle 130 organizzazioni ha ricordato alla comunità internazionale che esiste un “obbligo morale” nell’“assicurare che alla crisi politica” segua una soluzione “che dia priorità all’autodeterminazione del popolo afghano, proteggendo le persone vulnerabili dal danno e dalla violenza”.

Una pagina di crowdfunding ha già raccolto più di 37.000 dollari per le persone LGBTQ del paese. È stata creato da Bobuq Sayed, uno scrittore australiano della diaspora afgana, e dai suoi amici Qais Munhazim, Wazina Zondon e Ahmad-Bilal Askaryar. Parlando all’Australia’s Star Observer, Sayed ha detto: “Molti temono un ritorno all’era precedente, sotto il dominio dei talebani di una ventina di anni fa, quando alle donne non era permesso andare a scuola dopo il terzo anno, la musica e la danza erano vietate e le persone LGBT venivano uccise”. Paura anche per la terrificante pratica del “bacha-bazi”, con bimbi stuprati dai signori della guerra, pronta ad essere di nuovo ‘tollerata’ in tutto il Paese.

A seguire tutte le organizzazioni che hanno firmato l’appello.

