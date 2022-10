Alessandra Mussolini: “Ho toppato con la comunità LGBTQ. Ognuno deve poter essere fluido come vuole” – VIDEO

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Fresca concorrente di Tale e Quale Show, dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle lo scorso anno, Alessandra Mussolini è tornata a raccontarsi su Rai1 nel corso di Da noi a Ruota Libera.

Nell’ultimo anno l’ex europarlamentare ha più volte fatto mea culpa per certe dichiarazioni passate legate alla comunità LGBTQ, ribadendo il tutto nella giornata di oggi. “Quando ti sei scusata con la comunità per certe affermazioni, eri sincera?”, ha domandato Francesca Fialdini.

“Assolutamente sì“, ha replicato Mussolini. “Vedendo anche quanto soffrono gli adolescenti di oggi, quanto hanno paura di dire le verità in famiglia, capisci che hai proprio toppato. Penso che si debba fare anche di più. Molto spesso i ragazzi mi hanno detto che sono diventati anoressici, proprio perché non riescono ad esprimersi. Basta con questo sesso e sessualità, ognuno è fluido come vuole, una volta sei così una volta sei colà. Lo vuoi vedere che divento fluida pure io?”.

60 anni a dicembre, Mussolini avrebbe rifiutato il ritorno in Europarlamento in sostituzione di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, freschi di elezione in Italia. L’ex senatrice era tra i primi non eletti alle europee del 2019.

D’altronde Mussolini ha più volte annunciato il suo addio alla politica, negli ultimi anni, puntando unicamente al mondo dello spettacolo, come avvenuto a inizio carriera prima di entrare in Parlamento nel 1992. Nell’estate del 2021 esplicitò pubblicamente il suo sostegno al DDL Zan, alle adozioni gay e ai Pride, precisando: “Un figlio gay? Conta solo la loro felicità”. Nel 2020 le scuse a Vladimir Luxuria per il tristemente celebre “Meglio fascista che fr*cio” urlatole in faccia a Porta a Porta.

© Riproduzione Riservata