Zan: “Legge contro l’omotransfobia per sconfiggere questa destra razzista, per ricostruire l’Italia”

Sono giorni di dibattiti importanti per Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia. Dopo aver preso parte alla Festa de l’Unità nazionale del Pd di Modena, Zan ha bissato con la Festa dell’Unità di Bologna, insieme alla senatrice Monica Cirinnà, Franco Grillini, Angelo Schillaci e Cathy La Torre. Anche qui il deputato Pd ha ribadito l’urgenza di una legge, che riprenderà forma alla Camera dei deputati nel mese di ottobre, tornando a rassicurare chi continua a parlare di un ddl liberticida che andrà a imbavagliare gli italiani. Perché non c’è alcun reato di propaganda all’interno della legge.

La giurisprudenza ha stabilito in modo molto chiaro qual è il confine tra la libertà di espressione e l’incitamento all’odio, dicendo che la libertà di espressione non è un valore assoluto. Non posso pensare che la libertà di espressione sia odiare, insultare le persone. La libertà di espressione è un valore costituzionale ma deve essere bilanciato con gli altri valori costituzionali, che sono quelli della dignità umana, della tutela della persona, in base alle proprie condizioni sociali e personali che sono sancite dall’articolo 3.