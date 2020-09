Alessandro Zan: “Lo Stato deve proteggere e tutelare le persone vittime di discriminazione”

Dopo aver preso parte al Padova Pride di sabato, Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia che da ottobre tornerà alla Camera dei Deputati, ha avuto il privilegio di unire civilmente una coppia gay. L’ennesima coppia LGBT unita civilmente dal deputato.

“Buona vita insieme cari Marco e Denis! Un’emozione straordinaria celebrare la vostra unione“, ha scritto Zan sui social, prima di raggiungere alla Festa de l’Unità Nazionale di Modena le colleghe di partito Monica Cirinnà e Laura Boldrini, Lorenzo Donnoli e Angelo Schillaci. Tema del giorno, ovviamente, i diritti civili e quel DDL che il centrodestra tutto sta cercando di affossare diffondendo paure infondate e menzogne a buon mercato.

“Una legge necessaria per il paese, che attendiamo da troppi anni“, ha sottolineato l’ex presidente della Camera Boldrini. “Perché ogni persona deve essere libera di amare chi desidera senza per questo diventare oggetto di odio, discriminazioni e violenza“.

“C’è una parte della politica che utilizza questa legge per continuare a fare omofobia, razzismo, a discriminare“, ha sottolineato Zan. “Ecco perché il Pd, che è in pole position nel sostegno a questa legge, deve farlo con convinzione. E non solo dentro le istituzioni ma anche fuori. Ecco perché c’è anche bisogno del vostro aiuto. Discriminare una persona per il proprio orientamento sessuale o di entità di genere non è solo una lesione dei diritti umani ma vìola il principio di uguaglianza, perché se quelle persone in quanto tali sono oggetto di discriminazione, lo Stato si deve occupare di proteggerle e di tutelarle. Perché altrimenti il principio di uguaglianza non viene rispettato. Questo è il tema centrale di questa legge di civiltà, che vale per tutti“.