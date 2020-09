DDL Zan, slitta a ottobre il ritorno alla Camera della legge contro l’Omotransfobia

La legge contro l’omotransfobia e la misoginia tornerà alla Camera dei Deputati nel mese di ottobre, come deciso oggi. Questo perché la prossima settimana andrà necessariamente votato il decreto semplificazione che va a scadenza, mentre a seguire ci sarà una pausa dettata dalle elezioni regionali, accorpate al referendum confermativo. A fine settembre, infine, spazio alla nuova legge elettorale.

Un programma fittissimo che vede inesorabilmente scivolare al prossimo mese il DDL Zan, subito costretto a dover superare le forche caudine delle pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega e Fratelli d’Italia, con tanto di voto segreto.

Se il DDL dovesse essere approvato alla Camera, dove la maggioranza ha teoricamente tutti i numeri per riuscire nell’impresa, l’arrivo in Senato potrebbe diventare realtà non prima di inizio 2021. E sarà proprio a Palazzo Madama che la battaglia si farà complessa, di fatto all’ultimo voto.