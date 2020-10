Alessandro Zan: “Tutti in piazza, c’è un Paese migliore che vuole la legge contro l’omotransfobia”

Anche Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia, sarà in piazza della Scala a Milano sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15:00, per dire basta all’omotransfobia e sì al DDL che porta il suo nome.

“L’Italia purtroppo è ancora uno dei Paesi d’Europa più arretrati per accettazione sociale, anche perché mancano delle leggi che contrastino l’odio e la violenza“, sottolinea Zan nel videomessaggio condiviso da I Sentinelli di Milano, tra i promotori della manifestazione.

“Non è accettabile che il 62% delle persone LGBT dichiarino di non tenersi per mano in pubblico per paura di essere picchiati o insultati. O che addirittura il 30% abbia paura di frequentare dei luoghi pubblici. Chi si oppone ad una legge contro l’omotransfobia e la misoginia parlando di lobby, cosca LGBT, di legge bavaglio e liberticida, fa una narrazione falsa e pericolosa di chi vuole continuare liberamente ad insultare, a odiare e discriminare. Ecco perché noi, il 10 ottobre a Milano a piazza della Scala alle ore 15, dobbiamo scendere a manifestare a testa alta perché c’è un Paese migliore che vuole questa legge, perché c’è un Paese di giovani che non vuole essere più bullizzato, perché c’è un Paese di genitori che vuole la sicurezza per i propri figli, perché c’è un Paese di cittadini e cittadine che vuole vivere in un posto più civile e migliore. Ecco perché sabato 10 ottobre bisogna esserci, con la mascherina e ben distanziati, perché bisogna dire a voce alta che l’istigazione all’odio e alla violenza non è libertà di espressione, è un reato. Dunque, ora basta!, ha concluso Zan“.

Il palco della manifestazione sarà affidato alla conduzione di Diego Passoni (Radio Deejay) e Monica Napoli (SkyTg24). Confermate le partecipazioni dell’On. Alessandro Zan (Pd), relatore della proposta di legge contro l’omolesbobitransfobia e la misoginia alla camera, della senatrice Alessandra Maiorino (M5s), e della vicepresidente della regione Emilia Romagna Elly Schlein, ma tante sono le adesioni e le partecipazioni che saranno svelate dagli organizzatori con l’approssimarsi dell’evento.

Nei giorni scorsi abbiamo visto gli appelli di Tiziano Ferro e Nina Zilli, oltre a quelli di Franco Grillini, Nichi Vendola, Beatrice Brignone (segretaria naz. di Possibile), dell’eurodeputato Pierfrancesco Majorino e Mara Maionchi.