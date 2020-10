Nina Zilli sostiene il DDL Zan: “violenza e discriminazione non sono opinioni” – video

Non solo Tiziano Ferro. Anche Nina Zilli ha prestato il proprio volto e la propria voce alla manifestazione che sabato 10 ottobre si terrà a Milano, in piazza della Scala a partire dalle ore 15:00, per dire basta all’omotransfobia e chiedere a gran voce una rapida approvazione del DDL Zan.

Violenza e discriminazione non sono un’opinione. Scendi anche tu in piazza per chiedere una volta per tutte e cercare di ottenere una legge contro l’omotransfobia e la misoginia. La legge è uguale per tutti? Siamo tutti uguali? Ancora ci sono delle categorie che non si sentono così. In questo secolo credo che quello che dovrebbe fare l’essere umano è tentare di migliorarsi.