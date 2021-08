Allenatore costretto a dimettersi da scuola cattolica perché gay

2 minuti di lettura

Un allenatore di pallavolo di una scuola cristiana del Colorado ha perso il proprio lavoro dopo che i dirigenti scolastici hanno scoperto la sua omosessualità attraverso i social media.

Inoke Tonga ha denunciato quanto accaduto su Instagram e Facebook, confessando come la sua vita professionale sia stata stravolta il giorno in cui è stato costretto alle dimissioni da coach della squadra di pallavolo femminile della Valor Christian High School, di Highland Ranch.

Secondo quanto riportato dall’uomo, giovedì scorso sarebbe stato “sminuito” durante una sessione di “connessione spirituale” di 90 minuti con il pastore del campus nonché direttore sportivo. Qui sarebbe stato ripetutamente interrogato su eventuali “cambiamenti nello stile di vita che lo stavano deviando“.

A quel punto il pastore/direttore sportivo ha vuotato il sacco, rivelando di aver visto un post sui social media di Tonga, accusandolo apertamente di essere gay e di andare contro la cultura e le credenze della scuola. Al coach sono state date due possibilità. Tagliare quella parte di sè, ovvero la sua omosessualità, cancellarla, e far sparire tutti i post sui social media “che parlano dell’essere gay“. Inoltre, doveva “diventare un figlio di Dio“. L’alternativa erano le dimissioni.

Dopo essere stato “in quella stanza per un’ora e mezza, sminuito da uomini che non ne sapevano nulla di me”, Tonga ha preso l’unica vera decisione possibile. Si è dimesso.

“A testa alta e con le lacrime pronte ad essere versate per ore, persino giorni, me ne sono andato sapendo che il mio viaggio come allenatore alla Valor Christian era giunto al termine”, ha scritto. “Non avevo intenzione di denunciare l’identificazione come gay”. “Non ho altri sogni se non sposare con l’amore della mia vita, che è un uomo”.



La Valor Christian ha successivamente rilasciato una dichiarazione, confermando che i funzionari scolastici hanno parlato con Tonga in seguito alla scoperta di un post su Facebook che li ha portati a credere che le sue opinioni potevano non aderire alla cultura e alle credenze della scuola.

“Il pastore del campus e direttore sportivo di Valor ha avviato una conversazione con il coach Inoke per esplorare ulteriormente la questione“, si legge nella dichiarazione. “A seguito di questa discussione, l’allenatore Inoke ha fornito una dichiarazione in cui ha affermato che non supporta le convinzioni della Valor e ha chiesto la separazione da Valor“.

La scuola ha negato alcuni aspetti della versione dei fatti di Tonga, ma non ha specificato quali.

Sebbene il coach Inoke abbia travisato molti aspetti di questa questione, Valor apprezza i contributi che ha dato agli studenti atleti nel nostro programma di pallavolo e gli auguriamo il meglio per i suoi sforzi futuri.

“La mia identità non sarà definita da pochi uomini in una stanza piena di ipocriti egoriferiti, che non saranno mai abbastanza degni di dirmi quanto valgo“, ha concluso Tonga.