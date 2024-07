All’s Fair, la nuova serie legal di Ryan Murphy con Halle Berry, Glenn Close e Kim Kardashian

< 1 min. di lettura

Ryan Murphy, ovvero il più potente e prolifico produttore televisivo d’America, è pronto a tornare con un nuovo progetto. All’s Fair il titolo della serie legal drama che il padre di Glee e Pose realizzerà per Hulu, con un cast tutto al femminile. Al fianco di Kim Kardashian, che Murphy ha fatto esordire in qualità di attrice nell’ultima scialba stagione di American Horror Story, troveremo il premio Oscar Halle Berry e la leggendaria Glenn Close, che quella statuetta ad oggi non l’ha incredibilmente ancora mai vinta, pur essendo stata nominata otto volte.

La serie ruoterà attorno ad uno studio legale di Los Angeles tutto al femminile. Altro, per ora, non si sa, ma il via alle riprese dovrebbe prendere forma entro fine 2024. Berry, Close e Kardashian saranno anche produttrici esecutive. Glenn tornerà così ad un ruolo legal tv dopo il boom di “Damages”, nei panni della famigerata Patty Hewes, grazie al quale vinse due dei suoi tre Emmy Awards e un Golden Globe.

Berry tornerà invece su un set televisivo dopo le delusioni raccolte con la serie scifi CBS “Extant”, che aveva addirittura Steven Spielberg tra i produttori esecutivi. Halle ha vinto l’Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in “Monster’s Ball”, conquistando inoltre un Emmy e un Golden Globe per aver recitato nel film TV “Introducing Dorothy Dandridge”. Per Kardashian, come detto, sarà il suo bis recitativo dopo aver interpretato Siobhan Corbyn in American Horror Story: Delicate, in Italia arrivata su Disney+.

Murphy sarà invece sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di “All’s Fair”, che è di fatto la sua prima serie ad essere annunciata nell’ambito del suo nuovo accordo monster con la Disney, dopo la fine del suo contratto da 300 milioni di dollari con Netflix.

