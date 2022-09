American Horror Story: New York City sarà la più queer di sempre. Tutto quello che sappiamo della stagione 11

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

L’account Twitter The AHS Zone (@ahszone) ha svelato il presuntol titolo della nuova stagione di American Horror Story: New York City, con premiere datata 19 ottobre.

Lo scorso febbraio, il presidente di FX John Landgraf aveva anticipato che questa 11esima stagione si sarebbe soffermata su un’unica storia, evitando quanto andato in onda con Double Feature. “Quello che posso dirvi è che il concetto della stagione 11 sarà un’unica storia”. “In realtà si svolge su diverse linee temporali, ma è un unico soggetto, una storia, con un inizio, una parte centrale e una fine, come molte delle stagioni precedenti”.

Ufficialmente sappiamo poco altro, ma nei mesi scorsi sono finite on line immagini dal set dell’East Village di New York, in stile anni ’80. Digital Spy aveva pubblicato delle foto dal set che mostravano Charlie Carver e Isaac Powell vestiti con abiti vintage, che si baciavano per le strade di New York. All’epoca, si diceva che la stagione si sarebbe svolta nella Grande Mela degli anni ’70 e avrebbe avuto a che fare con il famigerato disco club Studio ’54. Ora si parla di un gruppo di persone LGBTQ+ prese di mira da un feroce serial killer, nel pieno della crisi dell’AIDS.

Per quanto riguarda il cast, torneranno alcuni volti celebri della serie come Billie Lourd, Patti LuPone, Sandra Bernhard e Zachary Quinto, senza dimenticare Carver e Powell e il regista di The Boys in the Band Joe Mantello.

Una stagione ambientata a New York che esplori il lato oscuro della città negli anni ’70 e ’80 potrebbe essere un colpo vincente. Murphy è un cultore degli gli anni ’80 newyorkesi, avendoli già esplorati in progetti come The Normal Heart, The Boys in the Band, Pose e Halston. AHS 11 sarebbe una conseguenza naturale.

Al momento Ryan è su Netflix con Dahmer, miniserie trainata da Evan Peters che ha sbancato. Miglior esordio Netflix per una miniserie originale con quasi 20o milioni di ore visualizzate in 5 giorni. Superato persino Squid Game. E non è tutto. Il 13 ottobre uscirà sempre su Netflix The Watcher, miniserie crime prodotta da Murphy tratta da un’altra storia vera (la famigerata casa dell'”Osservatore” nel New Jersey) con Naomi Watts mattatrice.

Protagonisti i Brannock, moglie e marito che trasferiscono in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, se non fosse che la loro vita si trasformi rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare “L’Osservatore” sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

© Riproduzione Riservata