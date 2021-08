American Horror Story 10, il trailer della prima parte. Nel cast anche Macaulay Culkin

2 minuti di lettura

I creatori della stagione 10 di AHS Story, dal sottotitolo Double Feature e composta da due storie separate (Red Tide e Death Valley), hanno pubblicato il trailer ufficiale della prima parte Red Tide, in uscita negli USA il 25 agosto e che debutterà a ottobre non più su FOX, ma in esclusiva su Disney+ via Star.

Composta da 6 episodi, Red Tide racconterà una storia diversa da Death Valley. Sarà, infatti, legata al mare, mentre la seconda più alla terra.

Ambientata nella località marittima di Provincetown, Red Tide racconterà la storia di uno scrittore in crisi (Finn Wittrock) che insieme alla moglie incinta (Lily Rabe) e alla figlia si trasferisce arriva in una casa isolata vicino al mare, per trascorrere l’inverno ed in cerca di ispirazione. Una volta trasferiti e sistemati, gli abitanti della cittadina si faranno conoscere a loro modo.

Nel trailer vediamo anche Macalulay Culkin (noto soprattutto per la sua interpretazione di Kevin McCallister nel film “Mamma ho perso l’aereo”, ma anche per la sua vita privata piuttosto ribelle e per le innumerevoli controversie). A riguardo di lui, il produttore e regista della serie Ryan Murphy ha detto:

“Ho sempre amato il lavoro di Macaulay Culkin. Ho adorato tutto ciò che ha fatto, ciò che ha fatto in Mamma ho perso l’aereo ed in altre interpretazioni passate e recenti… Gli ho dato un ruolo molto, molto folle… Penso che sia affascinante ed interessante: c’è sia una leggerezza che un’oscurità in Macaulay Culkin da cui sono attratto”.

Nel trailer vediamo anche volti consolidati di American Horror Story come Sarah Paulson, Evan Peters, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Angelica Ross, Denis O’Hare, Matt Bomer e John Carroll Lynch. Oltre chiaramente ai protagonisti e attori storici della serie Finn Wittrock e Lily Rabe.

American Horror Story rinnovata per tre stagioni

La serie antologica avrà anche un’undicesima, una dodicesima ed una tredicesima stagione, garantendoci il proseguimento della sua visione fino al 2023.

A riguardo le dichiarazioni del presidente FX John Landgraf: “Ryan Murphy e Brad Falchuk sono i maestri indiscussi della TV horror, avendo creato la serie antologica American Horror Story e sostenendo il suo successo per quasi un decennio come serie più votata di FX”.

