Andorra legalizza il matrimonio egualitario, è il 33esimo Paese al mondo

Andorra è ufficialmente diventato il 33° Paese al mondo a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il Consell General (parlamento unicamerale del Principato di Andorra) ha approvato all’unanimità la legge che consentirà alle coppie dello stesso sesso di accedere al matrimonio civile.

“Oggi votiamo per una legge per tutti, che includa tutti, una legge di un Paese moderno che assicuri il libero sviluppo della cittadinanza, fondando il suo successo sul nucleo più importante, la famiglia, con tutte la sua diversità”, ha affermato Carles Enseñat, presidente del gruppo parlamentare democratico di Andorra, Stato con una popolazione di circa 77.000 abitanti, ovvero poco meno di chi abita Ostia, quartiere di Roma. La nuova legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Principato.

Andorra aveva legalizzato le unioni civili nel 2014. Un disegno di legge per riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso era stato presentato in parlamento nel 2020. In due anni era stato respinto per 10 volte. Fino a ieri, giorno della storica approvazione.

La nuova legge elimina le differenze tra unioni civili e matrimonio civile, con le unioni civili che saranno ora chiamate matrimoni civili. La luoga legge aggiunge inoltre diritti fino ad oggi negati, incluso il divorzio senza colpa e gli alimenti per i coniugi disoccupati durante il matrimonio. E non è tutto.

La nuova legge permetterà alle persone transgender maggiorenni e ai minori emancipati di chiedere la rettifica della menzione anagrafica del loro sesso se tale menzione non corrisponde all’identità di genere che sentono propria, dimostrando di essere conosciuti da due o più anni con questa identità nel loro stretto ambiente familiare, professionale o sociale. L’accreditamento dell’identità di genere sentita come propria non richiederà che la persona abbia subito un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso o che sia stata curata dal punto di vista medico per adeguare le sue caratteristiche fisiche a quelle corrispondenti al sesso rivendicato. In sostanza, è stato eliminato l’obbligo di sottoporsi ad interventi di riassegnazione per il cambio di genere anagrafico, senza però includere l’autodeterminazione di genere ma chiedendo due anni di precedente socializzazione con il genere.

“Non era normale, né giusto, né dignitoso per un Paese che si definisce moderno”, ha sottolineato Enseñat.

Tra i “Paesi moderni” a non avere simile legge, purtroppo, c’è anche l’Italia. All’interno dell’Unione Europea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale in 14 dei 27 paesi che lo compongono. In Europa sono così diventati 19 i Paesi ad aver approvato la legge.

Olanda (2001), Belgio (2003), Spagna (2005), Norvegia (2009), Svezia (2009), Portogallo (2010), Islanda (2010), Danimarca (2012), Francia (2013), Regno Unito (2014 in Inghilterra, Galles e Scozia, 2020 in Irlanda del Nord), Lussemburgo (2015 ), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Germania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Svizzera (2022), Slovenia (2022) ) e Andorra (in attesa di entrata in vigore).



Fuori dall’Europa, si aggiungono Canada (2005), Sud Africa (2006), Messico (in vigore in alcuni stati), Argentina (2010), Nuova Zelanda (2013), Brasile (2013), Uruguay ( 2013), Stati Uniti (2015), Colombia (2016), Australia (2017), Taiwan (2019), Ecuador (2019), Costa Rica (2020) e Cile (2022).

