ArciLesbica applaude Meloni sull’identità di genere: “Un uomo che si dichiara donna danneggia le donne”

A poche ore dall’uscita dell’intervista della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Grazia, in cui ha sferrato un feroce attacco all’identità di genere, alle famiglie arcobaleno e alla GPA, è arrivato anche il commento di ArciLesbica Nazionale tramite la sua presidente Cristina Gramolini.

Nell’intervista, la presidente Meloni ha affermato come le donne siano “le prime vittime dell’ideologia gender”, confermando ancora una volta la sua convinzione circa il binarismo, e attaccando pesantemente la “gestazione per altri”. “Maschile e femminile sono radicati nei corpi ed è un dato incontrovertibile. Tutto questo andrà a discapito delle donne? Credo proprio di sì”, ha affermato.

Posizioni non certo nuove per la presidente del Consiglio, così come non stupisce la posizione dell’associazione ArciLesbica Nazionale, che si è schierata al suo fianco. Già in passato l’associazione è stata criticata per le sue posizioni esclusive e discriminatorie nei confronti delle donne transgender, e il commento di queste ore non è da meno.

Le dichiarazioni di Gramolini, pubblicate su Ansa e riprese dalla pagina Facebook dell’associazione si scagliano allo stesso modo contro la cosiddetta ideologia gender, accompagnate da un post che recita “Donna è chi ha un corpo femminile e qualunque personalità, non una personalità femminile e qualunque corpo”.

“Sono d’accordo con la Meloni sul fatto che dare la possibilità ad un uomo di dichiararsi donna, al di là di qualsiasi percorso chirurgico, farmacologico e amministrativo, danneggi le donne. Concordo con il fatto che non si può saltare il corpo sessuato, cioè non si è donna essendo di sesso maschile per la sola autodichiarazione, questo nuocerebbe alla realtà e alle donne, ad esempio negli sport femminili o nelle politiche di pari opportunità”

Continua Gramolini: “Penso anche che l’ideologia gender è giusta quando dice che si è uomini e donne nel tempo in modi diversi, che non è naturale la maschilità e la femminilità, mentre è naturale il corpo femminile e maschile. I ruoli sessuali sono storici, i corpi sono naturali”.

