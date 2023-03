Ariete ricorda le vittime di omotransfobia a Le Iene: “Per non dimenticarcene mai” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Un mese fa al Festival di Sanremo, Ariete ha ieri fatto visita alle Iene con un monologo tutto dedicato all’omotransfobia e alla “cruda realtà della comunità LGBTQIA”.

Dichiaratamente queer, la cantante ha parlato di ‘responsabilità’, e di quanto tutti le facciano la stessa domanda, ovvero se e quanto senta il peso di quella responsabilità.

“Vogliono sapere se mi senta portavoce di qualcosa. Da ragazza di 20 anni felice, amata, libera, sono sempre rimasta lì, con la coda tra le gambe, a cercare una risposta. Posso davvero farmi portavoce di qualcosa, lasciare un’impronta importante? Oggi ci provo, e voglio parlarvi della cruda realtà che sta dietro la comunità LGBTQ+ oltre la bolla dei social e della sensibilizzazione”.

Ed è qui che l’artista ha iniziato a snocciolare storie di odio quotidiano.

“È la realtà di un ragazzo transessuale o di una ragazza omosessuale che sentono tutti i giorni il peso di chi non li accetta, delle cicatrici tenute nascoste. La realtà di chi, purtroppo, non c’è più“.

Ariete, che in passato ha pubblicamente criticato Giorgia Meloni, ha ricordato quando accaduto a Frosinone, con una ragazza lesbica presa a schiaffi e sputi dalla madre, che le ha detto di preferire una figlia morta piuttosto che omosessuale. La cantante è poi tornata al mese di ottobre del 2022. In provincia di Como un cameriere di 23 anni è stato massacrato di botte solo perché omosessuale, mentre una donna trans di 47 anni è stata trovata morta in una camera d’albergo. Sempre nell’ottobre del 2022 Chiara, ragazza transgender di 19 anni, si è suicidata a Napoli dopo aver subito episodi di violenza ed emarginazione.

“Queste sono solo alcune delle storie emerse”, ha continuato Ariete. “Poi ci sono tanti che soffrono in silenzio. E io voglio parlare per loro. Non aspettate a chiedere aiuto, ci sono associazioni come Gay Help Line che possono offrirti un aiuto gratuito, da subito. Ma non la senti la responsabilità? Si, la sento, per le cose giuste, vere, per Naomi Chiara e chissà quanti altri, per gli esseri umani, per non dimenticarcene mai”.

