Raj Ducci, attivista di Fratelli d’Italia espulso dal partito: “Noi belli, voi unti, brutti e vi fa schifo la fi*a”

2 minuti di lettura

Fino a pochi giorni fa Raj Ducci era il responsabile del circolo Fratelli d’Italia di Fino Mornasco, comune italiano di 10.000 abitanti in provincia di Como. Poi il signor Ducci è stato cacciato dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Molinari, perché ‘caduto’ sul proprio profilo Instagram dopo aver snocciolato simili deliranti affermazioni:

“Noi abbiamo un taglio decente. Voi vi fate i rasta; noi ci alleniamo, voi dormite in un centro sociale; noi lavoriamo, voi occupate i parchetti e i marciapiedi; noi vestiamo con rigore, voi vestite stracci che toccano per terra, noi beviamo in compagnia, voi avete problemi di tossicodipendenza; noi studiamo, voi sbraitate slogan; noi siamo puliti, voi siete sporchi; noi siamo belli e lo sono anche le nostre donne; voi siete unti, brutti e vi fa schifo la figa. È questione di stile… e questo perché noi siamo uomini, voi siete zecche”.

Un noi e voi intriso di beceri luoghi comuni, misoginia, razzismo, omofobia, che ha infastidito persino la base del partito, con logo bene in vista, braccia conserte e immagine graficamente costruita. “Sono a ribadire la completa e totale condanna di tali dichiarazioni che non rispecchiano in nessun modo i valori di Fratelli d’Italia“, ha tuonato Molinari in un comunicato ufficiale. “Valori ribaditi nel codice etico del partito che tutti devono sottoscrivere al momento della adesione allo stesso. Il rispetto delle persone, la lotta alle discriminazioni sono parte integrante dei nostri valori che non possono in nessun modo e da nessuno essere messi in discussione. Le gravi affermazioni di Ducci mi hanno portato senza esitazione alla decisione per una sua espulsione immediata dal partito e al commissariamento del circolo di Fino Mornasco che sarà da oggi guidato da Alberto Di Turi, responsabile provinciale dipartimento organizzazione“.

Intercettato da PrimaComo.it, Ducci ha preso le distanza da se stesso. “Sì, volevo scusarmi e sollevo il partito da ogni responsabilità del post“, ha precisato l’ormai ex responsabile del circolo FDI di Fino Mornasco. “Non penso le cose che ho detto. L’ho pubblicato l’altro ieri mattina (giovedì 16, ndr) perché sono caduto nella trappola della provocazione da parte della sinistra giovanile. Non rispondo a quelli che mi accusano di omofobia, misoginia e ignoranza. L’errore l’ho fatto, che poi la sinistra nazionale lo cavalchi era abbastanza chiaro“.