Attivista gay e suo marito brutalmente picchiati in strada

Matt Foreman – ex direttore esecutivo della Task Force nazionale LGBTQ – e suo marito Francisco Adex De León sono stati aggrediti a Chelsea, come scritto in prima persona dallo stesso Foreman.

“Tre settimane fa stavo guardando gli occhi impassibili di mio marito, vedevo il suo sangue fuoriuscire dal naso e dalla bocca e sentivo la mia mano che cercava di fermare l’emorragia dalla parte posteriore della sua testa”, ha scritto Matt. “In sottofondo qualcuno continuava a urlare: “Fai pressione! Fai pressione! Fai pressione”. “Perché? Perché avevamo appena detto a un paio di uomini che ci erano passati accanto nello stretto marciapiede del nostro isolato: “Indossate una mascherina!”. Non l’avessero mai fatto, perché la furia si è abbattuta sulla coppia.

In meno di un minuto, Francisco è stato colpito al viso e alla nuca con una specie di arma, giacendo privo di sensi sul marciapiede. Il NYPD e l’ambulanza NYFD sono arrivati ​​rapidamente. Francisco – ancora incapace di parlare – è stato portato al pronto soccorso del vecchio ospedale di St. Vincent. Sono andato in giro con gli agenti di polizia per esaminare il quartiere e vedere se riuscissi ad identificare l’aggressore. Francamente, ero troppo isterico per essere utile alla loro ricerca. Tuttavia, non dimenticherò mai la gentilezza che mi hanno mostrato gli ufficiali. Come la maggior parte delle vittime di reati, ho subito dato la colpa a noi stessi. Perché abbiamo detto qualcosa? Ce lo siamo meritato. Cazzate! Se avessimo un presidente con un briciolo di decenza, mesi fa indossare una mascherina sarebbe stato stabilito come norma morale, un modo per mostrare cura e attenzione nei confronti degli altri. E se ciò non bastasse, non indossare una mascherina sarebbe un reato federale con tanto di multa salata. Non spetterebbe agli sfortunati commessi di un negozio, agli assistenti di volo e ai normali residenti far rispettare la legge. L’indossare una mascherina è stato letteralmente usato come arma, come testimoniano le macchie di sangue sul nostro marciapiede e tutti gli altri violenti incontri legati alle mascherine di cui leggiamo ogni singolo giorno. Nel frattempo, un intero settore di leader “cristiani” non solo è rimasto in silenzio, ma ha incoraggiato attivamente raduni di massa senza mascherine. Come direbbe mia madre, “oh Gesù!”. Semplicemente non riesco a credere quanto sia caduta in basso la nostra nazione nel giro di pochi anni, che ci siano persino dubbi sulla necessità di un cambiamento profondo e sistemico. A novembre, bisognerà iniziare dall’alto.