Barista omofoba denuncia: “Licenziata da Starbucks perché non ho indossato una maglietta arcobaleno”

Si chiama Betsy Fresse, e nel 2018 lavorava allo Starbucks di Hoboken, nel New Jersey. Nel mese di giugno, con l’arrivo del pride, Starbucks ha pensato di far indossare ai propri dipendenti una maglietta arcobaleno, come gesto di appoggio alla comunità LGBT.

Fumo negli occhi per Betsy. La donna è infatto una devota religiosa, e anche solamente indossare una maglietta a sostegno del pride non poteva proprio accettarlo. Quando i suoi superiori hanno chiesto spiegazioni, ha semplicemente confermato che “le sue convinzioni religiose le impedivano di farlo“.

Secondo i suoi superiori, Betsy non poteva più lavorare presso Starbucks poiché “il suo comportamento non era conforme ai loro valori fondamentali“. Ma non tanto per non voler indossare la maglietta, ma perché avrebbe detto ai suoi colleghi che “avevano bisogno di Gesù“.

Come riportato dagli atti giudiziari del tribunale dove si sta affrontando il caso, l’ex barista avrebbe detto che non ha nulla contro le persone LGBT, ma per la sua religione deve “esprimere con parole e opere l’amore di Cristo per tutti“. Ma l’amore di Cristo per tutti non comprende anche gay, bisex, transgender e lesbiche?