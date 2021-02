Bimba di 8 anni espulsa da scuola dopo aver detto a un’altra bambina che si era presa una cotta per lei

2 minuti di lettura

Una bambina di otto anni è stata espulsa dalla sua scuola cattolica dopo aver detto a una compagna che si era presa una cotta per lei. Delanie Shelton, la madre della piccola, ha denunciato pubblicamente la Rejoice Christian School di Owasso, Oklahoma.

Shelton ha riferito a Fox23 News che sua figlia Chloe è stata immediatamente allontanata dal parco giochi della scuola, trascorrendo le successive ore nell’ufficio del preside, perdendo conseguentemente le proprie lezioni..

Chloe ha detto che il preside l’ha fatta sedere e le ha detto che la Bibbia afferma che puoi solo sposare un uomo e avere figli con un uomo. Mia figlia stava piangendo, chiedendosi, ‘Dio mi ama ancora?’.

Denuncia scioccante da parte della mamma della bimba, con il sovrintendente della Rejoice Christian School Joel Pepin che ha così replicato: “A causa della privacy e di altri fattori, è politica della scuola astenersi da commenti pubblici riguardanti un particolare studente o famiglia”.

La mamma ha riferito che il preside la avrebbe chiesto “come si sente rispetto alle ragazze che amano altre ragazze“, con la donna che ha risposto con un semplice “non ho alcun problema con tutto questo“. Il giorno dopo la scuola ha espulso anche l’altro figlio della donna, di appena 5 anni.

Quando la mamma ha chiesto spiegazioni, le hanno risposto che le sue convinzioni non erano in linea con quelle della scuola. Shelton ha detto alla CNN di essere stata “colta di sorpresa” dalla mossa dell’istituto di espellere entrambi i suoi figli a causa di una semplice cotta infantile.”Ero arrabbiata, ferita, tradita, triste … così tante emozioni diverse”. “Non potevo crederci”. “Gli ho chiesto di tenere una riunione per discuterne ed elaborarla meglio, ma il preside si è rifiutato, dicendo che” non c’era più bisogno di discuterne“.”

Secondo quanto riportato dalla CNN, il manuale della Rejoice Christian School afferma che “qualsiasi forma di immoralità sessuale” va contro le convinzioni della scuola, inclusa la “professione omosessuale / bisessuale“. Il manuale afferma che gli studenti che non “si conformano agli standard e agli ideali del lavoro e della vita” presso la scuola perderanno il “privilegio” della frequenza.