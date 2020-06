Borja Iglesias, unghie smaltate e insulti omofobi: la replica dell’attaccante del Betis

27enne attaccante spagnolo del Betis, squadra di Siviglia, Borja Iglesias si è smaltato le unghie di nere, per solidarietà alla cocomunitàlack a stelle e strisce, da giorni in strada dopo l’assassinio di George Floyd da parte di un poliziotto.

Un bel gesto che ha incredibilmente scatenato l’omofobia. Sui social, infatti, sono piovuti insulti. “Maricón” (ovvero fr*cio), hanno scritto diversi utenti, scatenando la reazione di Borja: “Ve lo spiego, che non ci sono problemi. È un modo per sensibilizzare e combattere il razzismo dalla mia posizione di calciatore, ma penso che funzioni anche contro l’omofobia. Devo anche ammettere che mi piacciono”.

Anche in Italia, con Fedez che ha iniziato a dipingersi le unghie nelle ultime settimane, è avvenuto qualcosa di simile, con pioggia di insulti social nei confronti del rapper, marito di Chiara Ferragni, ieri di nuovo al cospetto della manicure e ora felicemente impreziosito da una banda di Pokemon, unghia dopo unghia.