Budapest Pride 2021 in piazza anche dopo la legge omofoba: “Combatteremo il regime di Orban”

2 minuti di lettura

L’indecente legge voluta da Viktor Orbán per contrastare la “propaganda LGBT” continua a far rumore. Se l’Europa sta ancora studiando il testo, come annunciato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che si è detta preoccupata, Amnesty International ha chiesto interventi immediati per porre fine a simile scempio e 12 ministri degli esteri UE hanno firmato una lettera ufficiale per chiederne lo stralcio, gli organizzatori del Budapest Pride hanno confermato che scenderanno in piazza.

“Combatteremo il regime di Viktor Orbán più duramente che mai. Terremo in presenza il 26° Budapest Pride March, il 24 luglio. Mostreremo come sono veramente l’amore e la solidarietà. Ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, per favore donate qui“, hanno cinguettato, chiedendo aiuti economici da un Paese che li ha praticamente resi illegali. In Russia, con la legge contro la propaganda LGBT poi copia/incollata da Orbán, il Pride di piazza è diventato praticamente impossibile. Viktória Radványi del Budapest Pride ha dichiarato al Guardian: “Abbiamo pensato che fosse davvero importante mostrare alle persone LGBT che non sono sole, che non sono abbandonate, che ci sono molte persone che le difendono. E ora è anche più importante dimostrarlo”. “Stiamo progettando di mostrare a tutte le persone che hanno paura e ansia e pensano di non poter essere felici perché questo governo sta schiacciando i diritti umani, la libertà di parola e la libertà dei mediam che c’è speranza e che ci sono molte persone sempre più organizzate”.

“La pornografia e i contenuti che rappresentano la sessualità o promuovono la deviazione dell’identità di genere, la riassegnazione del sesso e l’omosessualità non devono essere accessibili ai minori di 18 anni“, recita la neonata legge, che di fatto paragona l’omosessualità alla pedofilia, censurando preventivamente film, serie tv e libri considerati ‘inadatti’ per i minori.

“Credo in un’Europa che abbracci la diversità, non che la nasconda ai nostri figli. Nessuno dovrebbe essere discriminato sulla base dell’orientamento sessuale“, ha cinguettato la scorsa settimana Ursula von der Leyen, suscitando la piccata replica del segretario di Stato ungherese per la comunicazione e le relazioni internazionali Zoltan Kovacs, che ha ribadito come l’Ungheria debbe “essere in grado di educare i propri figli su queste questioni delicate come meglio crede“. Nei mesi precedenti l’Ungheria ha reso illegale in costituzione il matrimonio egualitario, l’adozione per le coppie LGBT e ha cancellato le persone transgender.