Chiara Ferragni e i gay come nuovi gattini

Lo scorso 14 Febbraio Chiara Ferragni lanciato la campagna Love Fiercely.

In collaborazione con il progetto “Scuola” di CIG Arcigay Milano, l’iniziativa ha il fine di educare e sensibilizzare i più giovani ad un amore “ferocemente” libero, senza oppressioni o pregiudizi, celebrando l’identità di ogni individuo, al di fuori dell’universo esclusivamente etero-cis. “Mi auguro che tutte le persone possano vivere un amore libero come l’ho vissuto io, e senza vergognarsene” dichiara l’imprenditrice digitale.

Volti della campagna, tre coppie queer composte da Chiara Pieri, Francesco Cicconetti, Sara, Loredana, Nick Cerioni e Leandro Manuel Emede. Ognun* dei personaggi racconta la propria storia, condividendo luci e lati d’ombra, gioie e timori, ma soprattutto celebrando il proprio legame con orgoglio.

In molti hanno accolto con entusiasmo la campagna, riconoscendo a Ferragni la capacità di essere una fedele alleata della comunità queer, in grado di utilizzare la sua gigantesca piattaforma per dare voce e spazio, a tematiche e volti che il nostro paese ancora fatica a tutelare e accogliere nella società odierna. Al contempo, non sono mancate nemmeno le critiche.

Per un recente articolo dell’Huffington Post, la sensibilizzazione dei fan di Ferragni all’amore inclusivo è paragonabile a “sensibilizzare i follower del Papa circa l’importanza di amare il prossimo e quelli di Lady Gaga sul vestirsi come gli pare“.

Tra riferimenti che vanno da Pasolini a Sergio Rigoletto, il pezzo è un appello a tutti i gay antisociali, che non hanno l’urgenza di apparire buoni e accomodanti per essere rispettati dalla società. Quelli che non sono gattini da difendere e non fanno favori all’ufficio stampa di Chiara Ferragni, che per l’autore del pezzo, Manuel Perruzzo “sta all’amore libero come Naomi Campbell sta al razzismo e la povertà“.

Perruzzo ritiene che ci troviamo in una sorta di paradosso dove i gay rincorrono la monogamia degli etero e gli etero la libertà sessuale dei gay. Ma si stava meglio o peggio prima della liberazione sessuale? Secondo l’autore quando eravamo invisibili, si faceva molto più sesso e non si risentiva di quest’ansia di “imborghesirci” o adattarci i ai canoni dell’eteronormativa.

“Molti gay vi diranno che non rimpiangono per nulla quel periodo in cui il sesso importava ancora a qualcuno e si provava un sottile godimento nel far qualcosa di socialmente condannabile, battere in zone oscure, concedersi uno scambio di fluidi corporei tra sconosciuti, poi ci sono quelli sinceri.”

