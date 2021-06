Chris Larsen, giocatore di football sotto indagine per presunta aggressione omofoba

2 minuti di lettura

25enne canadese giocatore di football degli Ottawa Redblacks, Chris Larsen è stato sospeso dalla propria squadra perché finito sotto indagine con la pesantissima accusa di aver aggredito il 24enne David Gomez, a Toronto, il 5 giugno scorso.

Gomez, la vittima, è stato ricoverato in ospedale a causa dell’aggressione, con annesso intervento chirurgico. L’aggressione ai danni del 24enne è avvenuta ad Hanlan’s Point, zona gay della città canadese, quando Gomez e un suo amico stavano tornando dalla spiaggia. Secondo quanto denunciato dal giovane, una donna e due uomini li avrebbero insultati pesantemente, prima di aggredirli violentemente.

“Sono svenuto e sono stato picchiato quasi a morte. Sono stato trascinato per strada, preso a calci e pugni in faccia. Ora ho il naso rotto, ho la faccia a pezzi“. Gomez si è ritrovato con il naso rotto, lo zigomo rotto, l’osso orbitale rotto, l’osso dell’anca rotto e una commozione cerebrale.

Una pagina crowdfunding per aiutarlo a pagare le spese mediche e legali ha finora raccolto 50.000 dollari. La pagina è stata realizzata da un amico di Gomez, Cianan Liburd, scioccato per quanto avvenuto, nel pieno del Pride Month. “Dobbiamo ancora guardarci le spalle in aree come quella di Hanlan, che sono da sempre rifugio sicuro per la comunità queer“.

Larsen è stato identificato come possibile aggressore grazie ai social media ed è stato subito sospeso dagli Ottawa Redblacks, dopo che la polizia ha confermato le indagini in corso. In una dichiarazione ufficiale, l’amministratore delegato della società Mark Goudie ha commentato: “La diversità e l’inclusione sono fondamentali per i nostri valori organizzativi e faremo del nostro meglio per utilizzare la nostra piattaforma. Per aiutare a fermare gli atti di odio e di violenza, inclusa l’omofobia. Siamo particolarmente dispiaciuti per il trauma causato alla comunità LGBTQ+“. Anche la Canadian Football League ha condannato pubblicamente violenza e omofobia.

La polizia di Toronto ha confermato che sta indagando sull’incidente come crimine d’odio e aggressione aggravata. Ha confermato che stanno cercando due uomini e una donna in relazione all’incidente. In una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana, la polizia ha specificato: “Vogliamo assicurare a tutti che i nostri investigatori stanno lavorando duramente per determinare se si è trattato di un crimine d’odio e identificare i sospetti coinvolti. Qualsiasi tipo di crimine d’odio non sarà tollerato“.