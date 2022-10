Chucky 2, la giovane coppia gay spedita in un riformatorio cattolico tra omofobia e omicidi

2 min. di lettura

Tra le serie ‘queer’ più sorprendentemente piacevoli del 2021 spicca Chucky, in Italia andata in onda in 3a serata su Italia1, senza alcun tipo di promozione e con ascolti inevitabilmente limitati. Ed è un peccato, che perché il reboot/sequel tv de La Bambola Assassina ha meritatamente raccolto quasi unanimi consensi, meritandosi una stagione 2 ormai sempre più prossima.

Don Mancini, gay dichiarato nonché suo storico creatore, ha anticipato cosa dovremo attenderci da Chucky, con il ritorno di Jake, interpretato da Zackary Arthur, e Devon, interpretato da Björgvin Arnarson, adolescenti omosessuali e innamorati della stagione 1.

I due giovani sono stati spediti in un riformatorio cattolico. “Un’istituzione che li respinge ufficialmente”, ha precisato Mancini a SFX. “Inserire Chucky in quel mondo, tra preti e suore, con Chucky a messa e in un confessionale, è stato davvero molto divertente”. “Ovviamente, Jake e Devon sanno che i cattolici non vanno propriamente d’accordo con i gay e tutto questo influirà sulla loro relazione. Ora sono bloccati in un’istituzione che li rifiuta ufficialmente, dice loro ufficialmente che sono sbagliati”.

Mancini ha poi discusso del figlio genderfluid di Chucky e Tiffany, Glen/Glenda, interpretato da Lachlan Watson, artista non-binario. “Adoro leggere i ragazzi queer, i ragazzi gay, i ragazzi trans che mi dicono quanto Glen/Glenda significhi per loro. Quindi essere in grado di esplorare di nuovo quei personaggi e capire dove potrebbero essere nelle loro vite ora, è stato davvero divertente, stimolante e interessante. E Lachlan, come ho detto, è proprio l’interprete perfetto per farlo”.

Nella speranza che la 2a stagione di Chucky possa avere maggiore visibilità anche in Italia, il debutto USA è datato 5 ottobre 2022.

