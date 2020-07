Coppia gay aggredita in un bar per un bacio, e la polizia dice loro di non baciarsi in pubblico

Eric e Nicolas sono due ragazzi che poche settimane fa ad Ajaccio, in Francia, hanno ‘osato’ baciarsi in un bar in piena notte. Non l’avessero mai fatto. Quel semplice e innocuo bacio ha infatti scatenato alcuni presenti, che hanno brutalmente aggredito i due, come raccontato da Eric a France Info.

Mi sono sentito una mano sulla spalla Mi sono voltato e mi sono trovato faccia a faccia con un ragazzo di circa 20 anni, che mi ha detto: “Ma non vi vergognate a baciarvi qui?”. Ho allontanato la sua mano e si è arrabbiato ancor di più.

A quel punto l’uomo ha iniziato ad insultarli, mentre qualcuno ha provato a difenderli e il proprietario del bar ha incredibilmente dato ragione agli omofobi, arrabbiandosi per quel semplice bacio. A quel punto Eric e Nicolas sono usciti dal locale ma sono stati inseguiti in strada da un gruppo di 4/5 persone. “È impossibile ricordare esattamente cosa sia successo, è stato tutto così veloce”, ha confessato Nicolas. “Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di girarci prima che iniziassero a prenderci a pugni”, ha continuato Eric. “Sono caduto in terra, mi sono rialzato di nuovo, ma hanno continuato a picchiarmi, e sono caduto nuovamente”. Sentito il trambusto, diverse persone sono uscite dal bar per capire cosa stesse accadendo, facendo fuggire gli aggressori.