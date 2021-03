Coppia gay brutalmente picchiata in un parcheggio: camminavano abbracciati

2 minuti di lettura

Una coppia gay è stata aggreduta nel parcheggio di un casinò del Missouri, perché uno dei due uomini aveva il braccio intorno all’altro.

“Abbiamo subito un vero pestaggio senza motivo“, ha detto una delle due vittime a Fox 2 Now, chiedendo l’anonimato. “È stato piuttosto spaventoso“. I due uomini sono andati all’Ameristar Casino di St. Charles lo scorso fine settimana, per poi tornarsene a casa perché uno dei due aveva bevuto troppo. Mentre si avvicinavano alla loro macchina, più o meno attorno all’1: 30 del mattino, i due hanno incrociato un gruppetto di persone. Una di queste ha mimato il gesto dei pugni.

Mi hanno visto con le braccia attorno al mio compagno ed è per questo che hanno fatto quel movimento con le braccia, fingendo di colpirci, per poi vomitarci addosso insulti omofobi. Ovviamente, tutto quello che è successo dopo è stato figlio dell’odio, questo è stato chiaramente un crimine d’odio.

Uno dei due uomini ha reagito, affrontando l’omofobo. A quel punto altre due persone del gruppetto si sono avvicinate e hanno iniziati a prenderli a calci a pugni. Una delle due vittime dovrà finire sotto i ferri causa frattura del naso e dell’orbita oculare. Il suo ragazzo ha perso i sensi durante il pestaggio, oltre a diversi denti.

Eppure la polizia non vuole considerare il pestaggio come un crimine omofobo, per quanto ci siano le telecamera di sicurezza e più testimoni a dimostrarlo. A loro dire non ci sarebbero prove sufficienti.

“In questo momento, non abbiamo nulla a sostegno del fatto che le due persone siano state picchiate o prese di mira a causa del loro orientamento sessuale”, ha precisato un poliziotto. Il Missouri ha una legge sui crimini d’odio che include anche l’orientamento sessuale. Se ritenuti colpevoli, in quel caso gli aggressori devono aggiungere altri tre anni di carcere.

I due ragazzi hanno ora paura ad uscire di casa.

“Come possiamo andare da qualche parte e sentirci al sicuro se siamo stati attaccati persino in un posto come Ameristar, che dovrebbe avere una sicurezza di prim’ordine. Se succede lì, potrebbe accadere ovunque“. Ameristar ha commentato il tutto sottolineando di avere una “politica di tolleranza zero” per la violenza e l’intolleranza.