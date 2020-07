Cyberpunk 2077 ha un modo davvero strambo di determinare i pronomi dei personaggi principali

Torniamo a parlare di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, uno dei videogiochi più attesi del 2020 (forse il più atteso in assoluto). Cyberpunk 2077 sarà disponibile su computer e console il 19 novembre 2020, ma negli ultimi giorni sono state diffuse nuove informazioni e nuovi video del videogioco, anche grazie a una serie di anteprima per la stampa. E da queste anteprime sono emersi nuovi dettagli riguardanti una questione che abbiamo già discusso su Gay.it: la rappresentazione dell’identità di genere in Cyberpunk 2077 e soprattutto nei suoi primi momenti, quando chi gioca dovrà creare il personaggio principale della sua avventura.

Come abbiamo già discusso su Gay.it, il cyberpunk è un genere intrinsecamente adatto ad affrontare il genere e il suo futuro. Il cyberpunk dipinge un domani (sempre più vicino all’oggi) in cui carne e tecnologia, materiale e immateriale si sono fusi: almeno parte della popolazione ha sostituito alcuni dei suoi organi con innesti robotici, diventando cyborg, e internet collega non più solo i computer ma anche le coscienze. È l’immaginario costruito da romanzieri come William Gibson e da film come Blade Runner di Ridley Scott (tratto da Philip K Dick) e Ghost in the Shell di Mamoru Oshii (tratto da Shirow Masamune). Nel cyberpunk i corpi vengono modificati, potenziati, personalizzati, l’umanità per come la conosciamo viene superata, e la visione del genere non può che mutare in un mondo di corpi fluidi. Ma Cyberpunk 2077 ha mostrato sin da subito quanto sia difficile per i suoi sviluppatori, lo studio polacco CD Projekt RED, lavorare in questa direzione. Il gioco proponeva inizialmente una scelta binaria tra un personaggio maschile e uno femminile e ha usato nella sua promozione un’immagine stereotipata e feticizzante di una donna transgenere, ma CD Projekt RED aveva anche promesso di ripensare questi elementi, per esempio togliendo totalmente la scelta del genere dal videogioco e limitandosi a farci scegliere come sarebbe stato il corpo del personaggio principale. Effettivamente, ora Cyberpunk 2077 non chiede più esplicitamente di scegliere un genere, ma, da quello che emerge dal sito americano specializzato in videogiochi Kotaku, CD Projekt RED ha semplicemente compreso la scelta del genere nella scelta della voce, senza neanche un’alternativa di genere neutro.