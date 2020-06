Legge contro l’Omotransfobia, domani il testo unificato alla Camera: è ufficiale

Finalmente ci siamo. Dopo 25 anni di dibattiti, polemiche e sfiancanti promesse puntualmente mai mantenute, domani, martedì 30 giugno, il DDL Zan contro l’omotransfobia sarà depositato alla Camera, per poi arrivare in aula entro fine luglio. A darne l’annuncio il Partito Democratico.

Ora avanti così. Perché l’odio e l’intolleranza vanno combattute senza se e senza ma. Per una società più giusta, più civile. E questo, per quella società, è un grande passo in avanti. Davvero grande.

Monica Cirinnà, senatrice del Pd, ha così celebrato l’annuncio: “Il 28 giugno 1969 da Stonewall è partita una lunga marcia per la libertà e la pari dignità. Sono felice che proprio oggi il Partito Democratico confermi che martedì, dopo un lungo lavoro e una discussione approfondita, verrà depositato il testo unificato delle proposte di legge su misoginia e omotransfobia. Un paese civile è un paese in cui tutte le persone sono riconosciute e protette; in cui discriminazioni, odio e violenza vengono contrastati con gli strumenti della democrazia e della cultura, e vengono puniti con severità. Al lavoro e alla lotta, per una buona legge, che arrivi presto“.

Nel weekend l’ennesima aggressione omofoba di questi ultimi anni, avvenuta a Pescara, con 7 delinquenti che hanno aggredito una coppia gay. “Si tenevano per mano. Per questo due ragazzi sono stati aggrediti e picchiati da sette persone. Un branco di omofobi”, ha denunciato il relatore del DDL Zan. “Fermiamo questa spirale di violenza e diamo piena dignità a tutti i cittadini di questo Paese”.