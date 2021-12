Darcy Vescio, la stella del football fa coming out come persona non binaria

< 1 minuto di lettura

28enne super star del football australiano, Darcy Vescio gioca nei Carlton Football Club ed è considerata la più forte giocatrice di football in Australia. Ebbene nella giornata di ieri Darcy, che ha origini italiane e cinesi, ha fatto coming out su Twitter, rivelando la propria identità non binaria. Successivamente, Vescio ha cambiato i propri pronomi social in “they” e “them”.

“Condividere questo è un po’ scoraggiante, ma mi porta molto calore e felicità. Mi sento più a mio agio con i pronomi “they” e “them” e risponderò sempre al nome Darcy, a meno che non sia nei guai.”

Vescio ha conquistato il titolo di capocannoniere dell’Australian Football League Women’s (AFLW) nel 2021 e gioca a Melbourne. Lo scorso ottobre anche Tori Groves-Little, che gioca per la Gold Coast, aveva fatto coming out come persona non binaria.

Le reazioni online al coming out di Vescio sono state ampiamente positive, con migliaia di like e commenti. Si allunga così la lista di coming out ‘celebri’ di questo 2021 ormai arrivato agli sgoccioli, con il mondo dello sport mai tanto protagonista come quest’anno. Che il 2022, anno del mondiale di calcio nell’omotransfobico Qatar visto con timore dall’australiano Josh Cavallo, ad oggi unico calciatore di alto livello dichiaratamente gay, possa fare addirittura di meglio, regalandoci un mondo del pallone finalmente più inclusivo, meno omofobo e drammaticamente represso.

