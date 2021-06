DDL Zan, centrosinistra, M5S e anche Italia Viva pronti a chiedere calendarizzazione in Senato

< 1 minuto di lettura

A due giorni dall’annunciato ‘strappo’, forse ci siamo. Pd, Movimento 5 Stelle, LeU, autonomie e anche Italia Viva sono pronti a chiedere la calendarizzazione in Aula del DDL Zan entro la prima settimana di luglio. Secondo quanto riportato dall’Ansa, tutto ciò diverrà realtà alla prossima conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Subito dopo la richiesta, precisa l’Ansa, l’orientamento è quello di chiedere la convocazione di un tavolo con i capigruppo di tutte le forze di maggioranza che sostengono il governo Draghi, per verificare come possa proseguire il percorso del disegno di legge.

Peccato che Lega e Forza Italia abbiano già in più e più occasioni esplicitato la propria opinione in merito, chiedendo modifiche al DDL Zan che Pd, Movimento 5 Stelle, LeU e autonomie hanno giustamente definito ‘irricevibili’. La posizione di Italia Viva, che ha in più occasioni chiesto un ‘mediazione‘ sul testo tramite le parole di Davide Faraone ed Elena Bonetti, sarebbe quindi ora vagamente mutata. Il mese scorso, infatti, i senatori di IV non firmarono la lettera inviata da Pd, Movimento 5 Stelle, LeU e autonomie alla presidente Casellati, affinché calendarizzasse il DDL in aula.

Da parte dei 5 Stelle, così come dal Pd, la strada è ormai segnata. “Non c’è alternativa all’attivazione dell’art. 77“, ha ribadito la senatrice Maiorino. “Noi abbiamo pazientato abbastanza: per luglio la legge Zan deve essere discussa in aula. Le persone Lgbt sono esseri umani in carne e ossa, non un’ideologia, come sostengono taluni, e i loro diritti sono diritti umani: hanno atteso fin troppo affinché siano riconosciuti. Non siamo e non saremo l’Ungheria di Orban. Questa legge è necessaria anche per segnare l’adesione dell’Italia ai valori migliori dell’Unione Europea.”

A sette mesi esatti dall’approvazione del DDL Zan alla Camera dei Deputati, sarebbe anche ora.