Italia Viva a sorpresa: “Modifichiamo il DDL Zan” – se Renzi vuole affossarlo lo dica esplicitamente

Mattinata di fuoco a palazzo Madama, con il DDL Zan inaspettatamente al centro dello scontro. 18 ore dopo l’ennesima forzatura democratica in commissione giustizia da parte del presidente leghista Ostellari, sono volati stracci. Lega e Pd, che convivono all’interno della maggioranza del governo Draghi, se ne sono dette di tutti i colori, con Malpezzi da una parte e Romeo dall’altra. Quest’ultimo ha urlato alla senatrice LeU Loredana De Petris “non capisci un caz*o“, con la presidente Casellati incredibilmente riuscita ad ammonire quest’ultima, colpevole di aver ripetuto l’elegante invito del collega.

Ma è quanto accaduto dopo l’intervento di Anna Maria Bernini, senatrice di Forza Italia favorevole al DDL Zan ma in prima fila nel chiedere di “non fare polemiche” dinanzi all’ennesima mancata calendarizzazione, che ha lasciato interdetti. Davide Faraone, senatore di Italia Viva, ha infatti preso a picconate l’attuale legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, votata dalla stessa Italia Viva alla Camera.

Trovo ipocrita l’atteggiamento di chi si fa paladino del DDL Zan e non dice una parola contro Grillo che ha detto quelle cose in quel video scandaloso. È un atteggiamento ipocrita. Io credo che questo DDL vada trattato, può essere trovata condivisione tra le forze politiche. Ho letto le proposte di modifica fatte dalla presidente Valente, che io condivido. Ho letto le proposte di modifica presentate dalla Concia, che io condivido. Se anziché dividersi ideologicamente, ci si siede, ognuno presenta i suoi emendamenti, propone le proposte di modifica e si affronta l’argomento, credo che le forze politiche di questo Paese avranno la maturità per votarlo insieme. Portandolo in aula e affrontando le modifiche. Noi di Italia Viva abbiamo proposte di modifiche al provvedimento.

Parole surreali, piovute dal cielo inaspettatamente. Perché vivendo nel bicameralismo perfetto, se il DDL Zan, già approvato alla Camera dopo un anno pieno di lavori, discussioni in commissione e centinaia di emendamenti, dovesse essere modificato al Senato, come oggi richiesto da Faraone, morirebbe. Chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire.

Dopo l’incardinamento in commissione al Senato e il voto in aula con eventuali modifiche il DDL dovrebbe tornare a Montecitorio, come se stessimo partecipando al Gioco dell’Oca, finire nuovamente al voto e successivamente tornare in Senato, con nuovo voto. Considerando i tempi, e la fine della legislatura sempre più vicina, la proposta di Italia Viva equivale ad un processo di suicidio assistito.

Se il partito di Matteo Renzi NON vuole votare questa legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, dai deputati di IV già votata alla Camera, lo dica esplicitamente, assumendosene tutte le responsabilità. Perché il tempo delle prese per il culo è finito.