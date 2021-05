DDL Zan, Giovanni Floris smonta le critiche di Jacopo Coghe in 5 secondi – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Anche ieri sera DiMartedì, su La7, ha affrontato l’argomento DDL Zan, senza ovviamente ‘ospiti’ LGBT in studio. Perché è sempre più fastidiosamente prassi parlare di legge contro l’omotransfobia senza avere interlocutori che conoscano effettivamente la materia trattata. Anzi, tra i presenti c’era Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia da sempre contrario al DDL Zan e a qualsivoglia diritto LGBT.

“Spiegare l’identità di genere nelle scuole vuol dire confondere le idee dei bambini sin dall’infanzia. Questo c’è scritto nel DDL Zan, celebrare la giornata mondiale contro l’omotransfobia vuol dire insegnare ai bambini cosa sia l’identità di genere. E i genitori non vogliono questo“, ha tuonato Coghe nell’attaccare la legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo già approvata alla Camera. Pronta la replica di Giovanni Floris: “Insegnare la matematica vuol dire confondere le idee ai bambini rispetto ai numeri?“. Meno di 5 secondi per smontare quel castello di fake news quotidianamente riedificato dai cattoestremisti d’Italia.

Successivamente la biologa Barbara Gallavotti è tornata ad affrontare l’argomento omosessualità nel mondo animale, sottolineando come “in natura l’attività sessuale non è sempre e solamente riproduttiva. L’esempio sono i piccoli scimpanzé Bonobo, gli hippie del mondo animale, che hanno l’abitudine di risolvere i conflitti attraverso l’attività sessuale. Questo vale per maschi e femmine, tra maschi e tra femmine“.