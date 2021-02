DDL Zan, il Pd chiede a Mario Draghi “la rapida approvazione della legge contro l’omotransfobia”

2 minuti di lettura

Responsabilità, visione, inclusione. 18 pagine da consegnare a Mario Draghi dinanzi ad una possibile nuova maggioranza parlamentare, un “contributo” da parte del Partito Democratico “per un Governo autorevole, europeista, riformista“. Open ha pubblicato il documento programmatico che il Pd consegnerà tra le mani del professore Draghi, nel momento in cui oggi partirà il secondo giro di consultazioni.

Proposte di governo divise tra Europa, Salute, Lavoro, Riforma Fiscale, Istruzione, Ricerca e Cultura, Welfare e Terzo Settore, Politiche di genere ed empowerment femminile, Giovani, Immigrazione, Rivoluzione verde, Politiche industriali, Infrastrutture, Innovazione e trasformazione digitale, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, Mezzogiorno e coesione territoriale, Giustizia e Riforme istituzionali.

18 pagine in cui il Partito Democratico ha ricordato anche la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, chiedendo a Mario Draghi l’approvazione del DDL anche a Palazzo Madama.

Il contributo del PD non può dimenticare i diritti civili, nel loro intreccio indissolubile con i diritti sociali. Per questo auspichiamo la rapida approvazione della “legge Zan” contro omolesbobitransfobia, misoginia e abilismo. Alla Camera è stato fatto un lavoro paziente e approfondito, che ha portato all’approvazione di un testo equilibrato e efficace, su una legge di iniziativa parlamentare, che ora attende di essere approvata in via definitiva al Senato.

Dinanzi all’ipotesi di una nuova maggioranza che comprenda non solo Pd, Italia Vita, Movimento 5 Stelle e LEU ma anche Forza Italia e soprattutto Matteo Salvini, con annessi possibili ministri leghisti, è difficile immaginare un futuro per la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, per quanto sia una legge di iniziativa parlamentare e non proposta dal Governo, ma se la vecchia maggioranza del Conte II riuscirà a rimanere compatta, forzando richieste di calendarizzazione in Senato del DDL, la strada potrebbe clamorosamente riaprirsi.

Non ci resta altro da fare che aspettare, vedere quale Governo andrà a nascere e quali eventuali paletti avranno posto i vari partiti. Lega e Forza Italia in testa. Perché dopo quasi 30 anni d’attesa, non c’è più tempo da perdere.