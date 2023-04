Destinazione Mare, arriva l’inedito estivo di Tiziano Ferro

0:00 Ascolta l'articolo

Atteso a breve negli stadi d’Italia, Tiziano Ferro ha annunciato l’uscita imminente di Destinazione Mare, suo inedito estivo che sarà in tutte le radio a partire da venerdì prossimo, 5 maggio. Un singolo per andare oltre Il mondo è nostro, disco uscito nel 2022 da cui Tiziano ha estratto La vita splendida, La Prima festa del Papà e Addio mio amore.

Nell’annunciare il brano Tiziano, recentemente critico con la politica italiana, ha svelato a sorpresa anche il testo della canzone, che parla di un amore spezzato, con la stagione estiva utile a riparare un insostenibile dolore.

Ferro potrebbe persino bissare, quest’estate, grazie ad un duetto con Paola e Chiara, da lui sempre particolarmente stimate. Il feat. da Per Sempre, nuovo disco delle Iezzi, potrebbe essere ufficializzato da un momento all’altro, come già accaduto con Elodie, Cosmo, Emma Marrone e Levante. Nell’attesa, che Destinazione Mare sia!

Testo Destinazione Mare

Per il tempo ed il bene che io ti ho donato,

resta solo un rimprovero lontano,

sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella polaroid

Che cosa ho imparato

da ogni mio viaggio

chi ho dimenticato, chi mi ha riparato

improvvisando fede in tempi incerti

se Dio è dove lo cerchi

Allora

Destinazione mare

Ho chiuso la vita invernale

Do fiducia alla nuova stagione

Che tarda ad arrivare

non smetto mai

Non smetto di sperare

Destinazione mare

sei quello che conta e che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore

È col tempo che s’impara a comprendere il vuoto,

quel calore da un lato del letto,

riesco a stento a rimanere fermo

quando piove a dirotto.

Che cosa mi ha insegnato

questo lungo viaggio

qualche maremoto, qualche anno di troppo

Improvvisando il nostro matrimonio

che tutto il resto è viaggio

E allora

Destinazione mare

Siamo nati per causa d’amore

che mi fa camminare

Non smetto mai

Non smetto di cercare

Destinazione mare

sei quello che conta, che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore

Che ho scritto per curare il mio dolore

