Per Sempre, il nuovo disco di Paola e Chiara uscirà il 12 maggio, la cover

0:00 Ascolta l'articolo

Ora è ufficiale. Il 12 maggio uscirà Per Sempre, nuovo disco di Paola e Chiara a 10 anni da Giungla, ottavo album in studio che anticipò la clamorosa rottura.

Dopo la reunion a furor di popolo di Sanremo 2023, con Furore brano cult che da mesi impazza nelle radio e in discoteca, e con un tour estivo pronto a partire, le sorelle Iezzi tornano ufficialmente anche sul fronte discografico, con un nuovo album già in pre-order. “Ci siamo prese il nostro tempo per fare le cose come volevamo noi, ma finalmente ci siamo“, hanno scritto sui social Paola e Chiara, a giugno madrine del Roma Pride e tra pochi giorni ospiti del Lovers Film Festival di Torino.

Una ritrovata e meritata giovinezza per le Iezzi Sisters, a lungo attese e ora finalmente tornate, per riprendersi una volta per tutte quello che a inizio ‘2000 era loro. Da sempre icone queer, e negli ultimi giorni anche dichiaratamente al fianco delle famiglie arcobaleno, Paola e Chiara hanno passato mesi in studio di registrazione. Non è chiaro se Per Sempre sarà un disco di inediti a tutti gli effetti o un greatest hits contenente duetti e qualche singolo nuovo di zecca.

Per ora abbiamo una data d’uscita e una cover volutamente sfocata, firmata Paolo Santambrogio. E a noi tuttə già basta così!

© Riproduzione Riservata