Orgoglio LGBTQIA+ a Bangkok: si celebra il primo Pride in sedici anni

Si è tenuto ieri il Bangkok Naruemit Pride, prima manifestazione per i diritti LGBTQIA+ nella città di Bangkok da almeno sedici anni: evento che ha riunito una parata di identità variopinte, che a ritmo della musica pop più iconica da Lady Gaga a Katy Perry, ha marciato per rivendicare i propri diritti. Un evento fondamentale per la città, che arriva appena in tempo con l’elezione del governatore Chadchart Sittipunt, dichiarato sostenitore della comunità LGBTQIA+: “Il Pride Month non celebra soltanto la diversità di genere, ma celebra anche le differenti idee politiche. Possiamo pensarla diversamente senza creare conflitti” ha dichiarato al Bangkok Post: “Non esistono solo persone binarie. Pride significa il riconoscimento della dignità di chiunque in una società democratica”.

Nonostante la ricca comunità LGBTQIA+, la Thailandia è tra quei paesi al mondo ancora privo di una legge a tutela delle persone queer: il matrimonio omosessuale non è ancora riconosciuto dalle istituzioni e le persone transgender ancora arrancano per affermare la propria identità di genere sui documenti. Inoltre, il sistema scolastico impone specifici codici ribadendo e sottolineando un binarismo sempre più in opposizione con le varie sfumature che cercano di affermarsi in società. All’evento, si è affiancato anche il Youth Pride, iniziativa a supporto degli adolescenti queer allontanati dalle famiglie e senza fissa dimora, o costrett* a seguire delle terapie riparative. Un cambiamento promosso anche dallo stesso governatore Sittipunt, con l’obiettivo di una maggiore sensibilizzazione sul posto di lavoro alle tematiche e le esigenze delle persone LGBTQIA+, oltre che un’adeguata assistenza sanitaria: “Si presterà più attenzione alla discriminazione di genere” riporta Sittipunt “Incrementerà la tolleranza e l’accettazione per la parità di genere e la BMA (Bangkok Medical Association) familiarizzerà sempre di più con le tematiche LGBTQIA+ e su come approcciarsi”.

Il successo del Bangkok Naruemit Pride è diventato per molt* è una scintilla di speranza per il futuro del paese: “Sono molto orgogliosa che si svolga un’attività come questa” dichiara al Guardian, Kath Khangpiboon, attivista transgender dell’Università di Thammasat, ribadendo come quest’ondata di orgoglio queer renderà il paese più forte e motivato di prima: “È come un ponte che ci unisce”.

