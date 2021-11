Bangkok Naughty Boo, l’influencer virtuale apolitico, non binario e per sempre giovane

3 minuti di lettura

Pare che gli uomini siano consci della rovinosa caduta del pianeta Terra. Forse non vogliono ammetterlo e si arrovellano tra conferenze sul clima e nuovi fonti di energia, ma dentro già sanno che il tempo è agli sgoccioli. Così cercano un altrove, altro mito fondativo della natura umana, che stavolta non è una configurazione religiosa. No, quella l’abbiamo persa per sempre, resta nelle menti dei pochi che oggi assomigliano a una specie protetta.

L’altrove è reale, tattile. Oppure virtuale, quindi ormai, pur sempre reale.

Elon Musk e Jeff Bezos, il cui patrimonio, sommato, supera forse la BCE, come due infanti tentano di accaparrarsi un primo appartamento su Marte, chissà se anche lì fiorirà l’aspidistra; Grimes, di tutta risposta e un po’ beffandosi dell’ex marito, vuole colonizzare una Luna di Giove con una comunità lesbica. Ma questi neo-conquistadores appaiono gretti e grotteschi, multimiliardari con la bava alla bocca per un pezzo di terra rossa; tutto troppo materiale, troppo fisico.

Ecco che spuntano mondi di diversa natura, virtuali. Pronti a soddisfare la mania dell’effimero e del concettuale che tanto piace alle élite che i gusti li dettano. Lo so, vogliamo credere in un mondo più inclusivo e più giusto, ma rassegnatevi sarà sempre così. Al diavolo allora un monolocale soppalcato su Urano, noi vogliamo un loft con terrazzo nel metaverso.

Una dimensione che sembra uscita dalla penna di Philip K. Dick o Isaac Asimov – generazione di scrittori sottovalutata, ma che ha predetto quello in cui oggi siamo immersi – e che rappresenta la nuova frontiera d’investimento per il mercato globale.

Come spesso accade, la moda – onnivora e bulimica qual è – ha fagocitato questo linguaggio, trasformandolo in tendenza. Ma si sa, la desiderabilità nasce proprio così e il fashion system ha da sempre il compito di rendere cool e acquistabile qualsiasi cosa, ciclicamente; anche la borsa in polipropilene dell’Ikea.

Asia (intendendo Cina e pochi altri) come sempre è all'avanguardia in fatti di nuove tecnologie e tendenze. Da lì nasce la mania degli influencer virtuali, personaggi creati ad hoc per soddisfare determinate esigenze di mercato: icone senza idee politiche, senza un passato compromettente, con un corpo facilmente modellabile e disponibili 24h/24. Secondo le previsioni del gigante dei dati Statista, le creazioni di intelligenza artificiale potrebbero generare un mercato pari a 13,8 miliardi di dollari nel 2021.

Il loro obiettivo è di non recare alcun danno alla reputazione di un grande brand. E dove potrebbero far più comodo questi influencer se non in Asia, dove la libertà di espressione è un optional fastidioso, oltre che pericoloso.