Got Talent Spagna, è trionfo drag: “Celebriamo la diversità” – VIDEO

Dopo la performance andata in onda alcune settimane fa ad Italia’s Got Talent, anche lo spettacolo spagnolo si è illuminato con l’arte drag. All’ultima puntata del Got Talent iberico, infatti, ha partecipato con successo un grande gruppo di drag queen, che ha destato l’attenzione dei social. Arrivata sul palco del programma grazie al concorso annuale Transformarte, nato ad Alicante sostegno dell’arte del travestimento, la squadra si è riunita poche ore prima dell’esibizione in tv con uno scopo ben preciso.

Infatti, a causa della pandemia da Covid, tutto il settore dell’intrattenimento nei club ha subito un blocco totale delle attività. Locali e teatri chiusi, eventi rimandati a data da destinarsi in tutta Europa. Spenti i riflettori, drag queen e performer non hanno modo di lavorare da oltre un anno. Le restrizioni per l’emergenza sanitaria non hanno concesso agli organizzatori del concorso Transformarte di mettere in scena la premiazione finale. Il fondatore della gara, Rubén Piqueras, ha così riunito alcune drag ed iscritto le partecipanti a Got Talent per offrire loro visibilità. Sul palco si sono ritrovate La Rubia e La Calva, Tina Paparelli, Chichi Montesa, Vanessa Artiles, Lakesiss, Yeinse Blond, Anthony/Susana Travel, Hunky Mattel, Ketty Pin, La Mega Pubilla, Gol Diva, Drag Fantasy, Yeray, Miss Euphoria, Exia Vermut, Marisa Prisa, La Botox, Violette Carson, Lola Menta e Valerie.

Un’esibizione irriverente e in onore della musica pop spagnola, organizzata e provata solo virtualmente. Ecco che cos’ha raccontato l’organizzatore del numero:

È stata una grande sfida, creare una coreografia e provarla senza potersi incontrare. Tutta l’organizzazione è stata fatta in videoconferenza, durante la fase di riapertura. L’idea era di creare una performance semplice, ma visivamente impressionante. In totale, diciannove drag queen con stili diversi, provenienti da diverse parti della Spagna. Il giorno della registrazione è stato emozionante. Un arcobaleno di colori, fantasia e gioia, nato in una situazione difficile.

Tutta la giuria ha accolto positivamente la performance, premiando le concorrenti con tre sì. Uno dei giurati, Risto, ha commentato: “È un messaggio di ottimismo, ognuno è felice a modo suo”. Come dire il contrario?