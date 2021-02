Italia’s Got Talent, le coloratissime Drag Queen conquistano il pubblico – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Jill Tonic, Lucrezia Borchia, Madelaine Rubia e Cristy McBacon: ecco i nomi delle fantastiche protagoniste della performance arcobaleno andata in onda questa sera sul palco di Italia’s Got Talent su TV8.​

Un omaggio alle regine del pop Beyoncé, Rihanna​, Lady Gaga​ e Madonna​ che ha fatto letteralmente saltare il pubblico sul divano.

Entusiasti i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich che hanno regalato alle quattro protagoniste ben 4 sì, facendole passare di diritto alla fase successiva.

“Pazzesche!“, il commento a caldo della Pellegrini.

Molto colpito Joe Bastianich, che ha sottolineato l’importanza del passaggio televisivo e commentato:

“Mi piace molto il messaggio che state lanciando: nella musica e nell’intrattenimento non ci sono limiti, non ci sono leggi. Siamo tutti accettabili, in tutte le forme“

E chissà che l’Italia non sia finalmente pronta per una versione adattata di Drag Race, magari proprio su TV8…

Intanto noi non vediamo l’ora di riguardare l’esibizione in loop almeno per un’altra settimana!