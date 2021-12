Elliot Page e il selfie con il suo cucciolo: “Ecco un po’ d’amore da parte nostra”

2 minuti di lettura

Sending some love from us, è il messaggio di Elliot Page per questo Natale.

L’attore ha pubblicato sul suo canale Instagram (@elliotpage) un selfie con il suo cane ‘Mo‘ mentre era fuori per una passeggiata, ‘inviando’ amore virtuale a tutti i suoi follower. “Invio un po’ d’amore da parte nostra“, ha scritto Page nella didascalia.

È la prima foto natalizia di Page da quando ha fatto coming out come persona trans all’inizio di dicembre 2020. Il post è diventato subito virale, raccogliendo affetto dai suoi seguaci e non solo. Colleghi amici e fan famosi di Page hanno risposto al post sui social media, inviando amore all’attore.

Dopo il suo coming out, il 2021 per Elliot Page è stato un anno pieno di soddisfazioni personali.

A marzo è apparso sulla copertina di Time, aggiungendo un tassello fondamentale sia per l’attore che per l’intera comunità LGBTQ+. “Sono pienamente ciò che sono“, la frase che campeggia sulla copertina della rivista.

“Con profondo rispetto per coloro che sono venuti prima di me, gratitudine per coloro che mi hanno sostenuto e grande preoccupazione per la generazione di giovani trans che tutti dobbiamo proteggere, vi prego di unirvi a me e di condannare la legislazione transfobica, l’odio e la discriminazione in tutte le sue forme”. Ha dichiarato Page in concomitanza con l’uscita della copertina di Time.

Il 6 maggio è sbarcata in Italia su Apple TV + la sua conversazione con Oprah Winfrey al “The Oprah Conversation“, dichiarando: Ho sempre saputo di essere un maschio, fin da quando ero un bambino. “Ai tempi, scrivevo lettere d’amore e le firmavo a nome di Jason. Mi ripetevo sempre che non potevo essere un maschio! Adesso, finalmente, le cose sono cambiate, mi voglio bene, mi ritengo bellissimo e straordinario.Â

“La differenza più significativa è che ora sono davvero in grado di esistere. […] Non avere una distrazione costante, tutte queste cose che non sono coscienti o non sono nemmeno eccessivamente palesi . Per la prima volta, non so nemmeno per quanto tempo, sono davvero solo in grado di sedermi da solo, essere da solo, essere produttivo ed essere creativo“.

Nello stesso mese ha pubblicato la prima foto dopo la mastectomia bilaterale sottocutanea.Â

Ad agosto, invece, si è guadagnato l’Outfest Annual Achievement Award, il premio del Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival, il più importante festival queer a livello internazionale.

Mentre, a settembre, ha reso omaggio a Oscar Wilde sul tappeto rosso del Met Gala con un garofano verde, simbolo di un’intera comunità , a fine ‘800, quando lo scrittore britannico chiese ai suoi amici di indossarlo alla prima di un suo spettacolo.

