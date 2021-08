Elliot Page premiato dal più grande festival del cinema queer

2 minuti di lettura

Elliot Page è uno dei più grandi sostenitori della comunità LGBT+ internazionale. E proprio per il suo impegno, si è guadagnato l’Outfest Annual Achievement Award, il premio del Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival del 2021, che si svolge ogni anno. Nel 2021 inizierà il prossimo 13 agosto e si concluderà il 22 agosto.

Il premio riservato quest’anno a Elliot Page è il massimo riconoscimento del festival, ed è indirizzato a quella persona che ha dato un contributo significativo all’arte cinematografica (tematica LGBT+) alla comunità LGBTQ+.

Un premio per chi sostiene e rappresenta la comunità LGBT+

Proprio per questo, aver scelto Page come destinatario è stata la scelta più giusta. Lo confermano le parole del direttore esecutivo di Outfest, Damien S. Navarro:

Quando determiniamo il destinatario del nostro più alto riconoscimento, cerchiamo coloro che sono stati un potente rappresentante per la nostra comunità, che sono saliti ai massimi livelli di riconoscimento per il loro talento e che si sono calati nei panni di un regista e produttore indipendente. Non c’è nessuno più adatto a ricevere l’Outfest Annual Achievement Award di quest’anno di Elliot. Il suo coraggio, la sua difesa e il suo viaggio personale lo hanno reso una delle figure pubbliche più ammirate e rispettate della sua generazione e il suo talento e la sua voce stanno guidando una nuova generazione all’interno della comunità LGBTQIA+ e dell’intrattenimento.

Elliot Page non può che essere entusiasta di questo premio:

Mi dà un grande onore essere il destinatario dell’Outfest Annual Achievement Award di quest’anno e rappresentare la comunità LGBTQ+. Ora più che mai, è così importante che le nostre voci siano amplificate e rappresentate nei film e nei media, e che le persone ascoltino le nostre storie.

Le creazioni di Elliot Page

Diventata celebre in Juno, Elliot Page a continuato la sua carriera con The Umbrella Academy , Hard Candy e Inception. Ha poi dimostrato i suo talento anche dietro le telecamere con There’s Something in the Water, uscito su Netflix.

Ha poi tentato la via dei documentari, realizzando Gaycation, incentrato sulla cultura LGBT+ e mostrando al mondo come vivono alcune persone queer nei Paesi meno inclusivi.

Elliot aveva fatto coming out come lesbica nel 2014, e ha portato avanti una relazione con Emma Portner fino al 2020, quando ha annunciato di essere transgender. A gennaio ha divorziato dalla moglie, e a maggio 2021 ha mostrato la sua prima foto dopo la mastectomia, in costume da bagno.

L’Outfest dedicato ai film a tematica LGBT+

L’Outfest è un grande evento cinematografico che si svolge ogni anno dal 1982 a Los Angeles dedicato a tematiche LGBT+. Oltre agli 11 premi finali riguardanti i cortometraggi, i lungometraggi e altre tipologie e generi di opere proposte, il festival ogni anno riconosce il supporto alla comunità a una persona. Quest’anno, quella persona è Elliot Page.