Met Gala 2021, Elliot Page sfila con un potente simbolo in omaggio a Oscar Wilde

Abbiamo già parlato del Met Gala 2021 e dei suoi mille look, ma non potevamo esimerci dal tornare sull’argomento grazie ad Elliot Page. Primo red carpet da uomo FtoM per l’attore di Juno, bellissimo nel suo elegante abito nero Balenciaga. Sicuro di sè, Elliot ha voluto omaggiare Oscar Wilde con una rosa verde sul bavero della giacca.

Quel garofano verde è stato simbolo di un’intera comunità, a fine ‘800, quando lo scrittore britannico chiese ai suoi amici di indossarlo alla prima di un suo spettacolo. Sui social a decine hanno ringraziato Elliot per lo splendido omaggio a Wilde, condannato a due anni di lavori forzati perché omosessuale. Costretto a lavorare sei ore al giorno a un mulino a ruota, Wilde dormiva per terra senza materasso, senza cibo, nella sporcizia più assoluta. Nel 1897 Oscar scrisse il celebre De Profundis, lettera per l’amante Alfred Douglas pubblicata solo dopo la sua morte, nel 1905.

Elliot Page ha fatto coming out come uomo transgender a fine 2020. Da allora è diventato ancor più attivista LGBT, celebrando sui social la Visibilità Transgender con foto a petto nudo e dichiarazioni che hanno finalmente riportato al centro dell’interesse americano il dramma quotidiano della transfobia.

Elliot Page wears a green flower on his lapel at the #MetGala!

The green carnation became a queer symbol due to Oscar Wilde in 1892.

Wilde asked his friends to wear the flowers to opening night of one of his shows and the flower then continued to be an emblem for queer men. pic.twitter.com/T7POx4kV2w

— Affinity Magazine (@TheAffinityMag) September 14, 2021