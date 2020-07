Erika e Martina, un bacio d’amore tra i manifestanti contrari al DDL Zan

View this post on Instagram

11 luglio 2020 – manifestazione a Milano contro il #ddlzan Sì, c'eravamo anche noi, ma certo non per condividere il motivo della manifestazione. E mentre una piazza si è riempita di persone imbavagliate, con cartelli di vario tipo, noi abbiamo cercato di portare la verità e l'amore. Così, con l'arcobaleno, i colori, la genuinità. Questa legge non tapperà la bocca a nessuno, noi lo sappiamo, ma devono saperlo tutti. Nel 2020 troviamo assurdo manifestare contro una legge creata per le discriminazioni. Ecco perché non staremo mai zitte, ferme, immobili. Non ci arrenderemo, né abbetteremo. Loro vogliono #restareliberi, noi, invece, vogliamo #essereliberediesserenoistesse Mascherine di @gayit