Expo Dubai 2020 a rischio omotransfobia, Arcigay e Agedo chiedono un evento “inclusivo”

Ha inizio oggi, con un anno di ritardo causa Covid-19, l’Expo 2020 di Dubai, esposizione universale che nel 2030 potrebbe tornare in Italia, a Roma, 15 anni dopo la felice esperienza milanese. Per l’occasione Arcigay e Agedo hanno rivolto un appello al BIE (Bureau International des Expositions, l’organizzazione intergovernativa che gestisce gli Expo) affinché gli Stati che organizzano e che partecipano all’evento siano tenuti a sottoscrivere la “Carta della diversità e per le pari opportunità nelle esposizione che accolgono tutti“, nata nell’edizione milanese dell’evento.

Questo perché, è doveroso ricordarlo, le persone LGBT sono legalmente perseguitate a Dubai e in tutti gli Emirati Arabi Uniti. L’articolo 354 del codice penale federale, in tal senso, recita: “Chiunque commetta uno stupro su una donna o una sodomia con un maschio sarà punito con la morte“.

L’appello rivolto agli Stati che partecipano all’Expo, che circola sotto forma di petizione sulla piattaforma Allout, vuole rendere strutturale il progresso raggiunto dall’organizzazione sotto la guida di Giuseppe Sala, nella sua tappa italiana. La Carta sottoscritta allora era sintesi di un lavoro di elaborazione compiuto da oltre 70 associazioni espressioni della società civile e dall’amministrazione dell’Expo 2015 di Milano, e chiedeva esplicitamente al BIE di rendere strutturale quell’elemento, al fine di contribuire alla lotta contro ogni tipo di discriminazione nelle future Esposizioni – genere, età, disabilità, origine etnica, religione, orientamento sessuale, identità e qualsiasi altra – e sostenere le iniziative volte a valorizzare la diversità promossa dall’Organizzatore.

“Purtroppo – denunciano Arcigay e Agedo – ancora adesso fra i criteri di valutazione di una candidatura non è prevista la presenza di iniziative o linee guida esplicitamente finalizzate a prevenire discriminazioni sia nei confronti di chi lavora all’Expo si di chi lo attraversa. Sta alla sensibilità dei singoli organizzatori garantire all’interno dell’EXPO uno spazio effettivamente inclusivo di ogni forma di diversità“. Pertanto le due associazioni sollecitano il bureau a “definire e attuare linee guida nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento equo sul posto di lavoro; a promuovere la valutazione, nel Dossier di Candidatura presentato dal governo dello Stato interessato all’organizzazione di Expo, delle iniziative contro ogni forma di discriminazione; a chiedere agli organizzatori di Expo di riferire regolarmente al Comitato Esecutivo del BIE i progressi nella preparazione di un’Esposizione con un focus specifico sulla valorizzazione della diversità delle persone; a sostenere gli organizzatori di Expo nel presentare un Regolamento Speciale dell’Evento riguardante sia l’inclusione dei lavoratori e delle lavoratrici sia l’accoglienza dei visitatori e delle visitatrici; a chiedere al Comitato di Comunicazione e Informazione del BIE di valutare le iniziative di organizzatori dell’Expo e Partecipanti volte all’educazione e sensibilizzazione su questo argomento; a monitorare periodicamente all’Assemblea generale l’andamento delle azioni intraprese dagli organizzatori di Expo e dai Partecipanti per promuovere le pari opportunità e valutare l’impatto delle buone pratiche; a valutare, tra i premi del BIE, le iniziative adottate dai Partecipanti Ufficiali a promozione della diversità e dell’inclusione“.

Il tema dell’Expo 2020 di Dubai è “Connettere le menti, creare il futuro”. Nel 2025 si terrà a Osaka, Giappone, seguendo il tema “Delineare la società del futuro per le nostre vite”.