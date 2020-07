Famiglie Arcobaleno contro il Family Act: “‘famiglia’ al singolare ci esclude”

Dall’Associazione Famiglie Arcobaleno, arriva una critica al Family Act del governo Conte. L’appello è rivolto alla ministra per le Politiche per la famiglia, Elena Bonetti.

Una critica che riguarda una sola parola, ma che acquista un enorme significato in questo momento. Utilizzare il singolare quando si parla di famiglia significa negare l’esistenza delle famiglie LGBT, dando spazio solamente a quelle formate da due persone di sesso diverso. Per questo l’Associazione Famiglia Arcobaleno dice:

Nel loro post social l’associazione spiega:

Ancora una volta il legislatore non riesce a immaginare un mondo in cui la parola famiglia possa essere declinata al plurale. In Italia non esiste un solo modello familiare: declinare al singolare la parola famiglia non è solo una questione di parole, ma di sostanza.

Significa negare accesso alle sedi di concertazione alle associazioni che, come la nostra, rappresentano modelli familiari diversi, che condividono però con tutte le famiglie quei problemi cui il Family Act prova a dare una risposta.