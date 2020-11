Firenze, lezioni su stereotipi e discriminazioni in classe: genitori e assessora appoggiano la maestra

Era scoppiato un polverone dopo l’articolo de La Nazione, il quotidiano che aveva diffuso una fake news accusando ingiustamente una maestra elementare, la quale voleva proporre un laboratorio per discutere di stereotipi di genere e discriminazioni. Il quotidiano parlava addirittura di una rivolta dei genitori, che in realtà non c’è mai stata.

Ci riferiamo a quanto avvenuto la settimana scorsa. La maestra era stata minacciata e insultata via social, dopo l’articolo del giornale. Ma quesa serie di lezioni, prima di essere avviate, dovevano essere approvate dai genitori dei bambini. E nell’ultimo incontro tutti avevano dato parere positivo. Tranne una mamma e un papà, che dopo alcuni giorni hanno annunciato la loro contrarietà.

Il tutto sarebbe finito qui, se La Nazione non avesse scritto un articolo critico, facendo scoppiare un caso.

Dal Comune al Parlamento

Dal consiglio di classe della scuola elementare Marconi di Firenze, il caso finirà in Parlamento. Innanzitutto, era stata la preside Vera Brancatelli a commentare quanto successo, poco dopo l’articolo del quotidiano sullo studio degli stereotipi e discriminazioni.

È stato tutto ingigantito. In realtà questa rivolta delle famiglie non c’è mai stata. Si trattava della protesta di una singola mamma e del marito, e non certo di un coro di lamentele.

Immediata, poi, era stata la risposta di Sara Funaro, assessora all’Educazione di Palazzo Vecchio:

Trovo questi comportamenti inaccettabili e vergognosi. È preoccupante che un’insegnante che fa il proprio lavoro venga aggredita in questo modo. È doveroso contrastare ogni tipo di discriminazione, bullismo omofobico compreso. Questi temi vanno affrontati, calibrati sulle diverse fasce d’età e con la dovuta attenzione al linguaggio.

In seguito, il caso è arrivato in regione, con Alessandra Nardini, assessora a scuola, formazione e politiche di genere: