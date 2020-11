Maestra organizza una lezione contro gli stereotipi di genere e viene minacciata: ‘Sei da bastonare’

Sotto un video di Raffaele Palermo, in cui parla dell’articolo e critica la maestra, molti utenti si sono schierati contro la lezione (e quindi a favore degli stereotipi di genere?).

Così si crea confusione nelle menti dei piccoli. Maestra da licenziare subito.

Da ergastolo, vanno presi a pedate questi ignobili.

Non mandate i figli a scuola, sono pedofili.

Ed è intervenuto anche Pillon:

Le associazioni Lgbt impongono il programma per decostruire gli stereotipi di genere e così i bambini dai sei anni in su vedono distrutta la loro identità sessuale.

La difesa della maestra

La Nazione, con il suo articolo, ha sfruttato il fatto per alzare un polverone che in realtà non c’è mai stato. Infatti, come riporta la preside, solamente una madre era contraria, ma per il quotidiano di destra si trattava di “un folto gruppo di genitori”. Al contrario, sono decine le coppie che hanno appoggiato l’idea del laboratorio contro gli stereotipi di genere.

Ma quali corsi gender? Qui spiegano ai nostri figli il rispetto tra uomo e donna. Comunicano ai bambini come le qualità positive o negative delle persone reali e dei personaggi della finzione dovrebbero essere tipiche di una personalità e non di un genere.

Ma per le minacce ricevute, ora la maestra pensa a una denuncia. Dal suo legale: